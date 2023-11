En medio de la incertidumbre nacional, Pullaro arma equipos

Por Darío H. Schueri



Desde Santa Fe. - Más allá de acatar orgánicamente la posición partidaria de mantenerse neutrales en el balotaje, Maximiliano Pullaro es consciente que a partir del 10 de diciembre, sea quien fuera el Presidente de la Nación, él jurará como Gobernador de la Provincia de Santa Fe enmarcado en una situación financiera que considera será delicada, tanto en Nación como en la Provincia a la que asegura encontrará con déficit, además de múltiples reclamos, entre ellos salariales del sector público cuya masa salarial tiene una incidencia significativa en el presupuesto.

Es por ello que les está pidiendo a quienes serán sus once colaboradores inmediatos que armen sus estructuras lo más austeras posibles; el horno no estará para bollos y la caridad bien entendida deberá empezar por casa. El tema es que cuando se llega a gobernar a través de una coalición (la oposición al peronismo lo viene haciendo desde el 2007) hay que conformar a todos los sectores que la integran con cargos, que los hay, y muchos disponibles; según el colega rosarino Marcos Cicchirillo “un eje central que se trazó el futuro mandatario es mantener o incluso reducir la cantidad de cargos políticos actuales, que rondan los 400 ”.

En el peronismo, por ejemplo, aseguran que una de las principales deudas del actual gobernador, Omar Perotti con quienes lo ayudaron a llegar en el 2019 fue “no haber cumplido”.



PULLARO CONDUCE…

Y CONTIENE

Por lo pronto, los principales partidos, y las “líneas internas” del radicalismo allende NEO - Evolución que formaron parte del amanecer del “frente de frentes” ya están siendo contenidos por Pullaro.

El PDP tendrá en su titular de la Junta Provincial, Gabriel Real, la Secretaría de Asuntos Legislativos, mientras que ERF de Miguel Pichetto es muy probable que recale en Educación con la actual diputada Betina Florito, quien se caracterizó por trabajar diversas temáticas de educación durante los 4 años y machacar con la calidad educativa (más allá de su experiencia en el sistema educativo puntualmente en educación especial, integración e inclusión).

UNO, el espacio del pastor evangélico y actual diputado reelecto Walter Ghione, se hará cargo de la lacerante prevención del uso de drogas y la justicia penal juvenil. Al PRO “larretista” le fue dado nada menos que el Ministerio de Trabajo que comandará el reconquistense Roald “Coco” Báscolo, también Relaciones Internacionales con Jorge Faurie, mientras que el PRO “macrista” además de una secretaria dependiente de gobernación (que aún no aceptó) también manejará una Secretaria en el área de Economía.

El corralismo pondrá los números dos en Economía (junto a otra silla), Gobierno y Obras Públicas, además de sillones en Desarrollo Social, Comunicación Social y Educación; mientras que el M.A.R lo hará con la Secretaria de Justicia para Santiago Mascheroni, y otra secretaria a crearse en Gobernación. También el GEN tendrá en el actual intendente de Sunchales, Gonzalo Toselli el área de cooperativas del Ministerio de la Producción, donde Puccini confía en gente de entidades (Carsfe es una de ellas) y dos mujeres del socialismo “lifschista” (Verónica Geese y Erika Hynes) para otras secretarias.

Por ahora no se sabe que áreas ocupará el barlettismo; pero el Foro Radical de Presidentes de Comunas tendrá a su titular, Horacio Ciancio como encargado de la Secretaría de Municipios y Comunas.

El socialismo, además de dos ministerios -Medio Ambiente en manos de Enrique Estévez pedido por el “lifschismo”, y Cultura para el “bonfattismo” que será ocupado por Susana Rueda- tendrá también al actual intendente de Santa Fe Emilio Jatón, quien negoció en persona con Pullaro, en la Secretaría de Derechos Humanos, que dependerá de Gobernación.

La Coalición Cívica Humanos es probable que recale en Seguridad, amén de otros lugares; y CREO de Pablo Javkin por ahora ocupará un sillón en Trabajo.

Hasta el peronismo tendrá cabida con la abogada santafesina, Marcela Aeberhard en Turismo y quizás otra mujer que ya estuvo en el cargo según se especula por estos días en la capital provincial.

Mientras tanto, avanza la transición. Pullaro ya regresó de su viaje por Estados Unidos y Perotti de su recorrido por Medio Oriente y Europa. En un mes, todo habrá cambiado. 400 funcionarios dejarán sus cargos y otros tantos -o quizás algo menos- cubrirán las vacantes para formar parte del nuevo gobierno de Santa Fe.