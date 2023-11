Joven de 19 años con un rollo de cable y un cuchillo

A la 1:30 de ayer, en calle 14 de Julio, entre Francia y España, un sujeto vestido con un buzo gris con capucha caminaba en actitud sospechosa.

Por lo dicho, móviles de la GUR dialogaron con el mismo, tratándose de Máximo S. de 19 años, domiciliado en calle Arias al 1400.

El jovencito llevaba una caja con cables en su interior y un arma blanca -cuchillo tipo tramontina-.

El Centro de Monitoreo dio aviso al 911, por lo que un móvil policial se hizo presente y trasladó al joven a sede policial para realizar una averiguación de sus antecedentes. Ambos elementos -el rollo de cable de 10 m aproximadamente, y el arma blanca- fueron secuestrados por los actuantes.



MOTO RECUPERADA

A las 22:50 del sábado se tuvo conocimiento que en calle Arenales al 500, habían sustraído una motocicleta Honda Wave de color negra, desde la vereda de un domicilio, siendo que la misma se encontraba con traba volante colocada, siendo la víctima una mujer, vecina de esa cuadra.

A las 14:45 del domingo, la víctima informó a las fuerzas de seguridad que en intersección de calles Joaquín V. González y Padre N. Corti había encontrado la motocicleta que le sustrajeron. Personal policial trasladó la motocicleta a dependencia policial.



SIEMPRE LOS

MISMOS AUTORES…

A las 14:10 de ayer, en sede policial de la Comisaría Segunda se produjo la aprehensión de dos varones -Nicolás Francisco B. de 24 años, y Darío Luis C. de 36-, y se produjo el secuestro de un juego de sábanas de dos plazas y media. Los mismos individuos una hora antes habían sustraído unas botellas de bebidas de la estación de servicios Axion de Bv. Lehmann y Maipú, las cuales fueron devueltas al local comercial. Ambos sujetos ya fueron demorados otras veces por diferentes ilícitos de este tipo.



UNA VALIJA CON

VARIOS ELEMENTOS

A las 5:00 de la madrugada de ayer, en intersección de calles Ayacucho y Pedro Pfeiffer -barrio 9 de Julio- personal policial de la Brigada Motorizada, dio con un joven de 26 años identificado como Nahuel G. (en situación de calle), quien llevaba consigo una valija que contenía en su interior elementos varios y que no pudo justificar la procedencia de los mismos por lo que fue trasladado a sede de la Comisaría Segunda para averiguación de antecedentes.

Dentro de la valija se encontró un taladro a batería con accesorios, una lijadora, un control remoto, lentes de sol, un reloj, carne, bebidas, indumentaria, dos pares de zapatillas, un destornillador, una caja de puntas y copas para destornillador eléctrico, una máquina de afeitar, y un juego de guiñe de motos, por lo que se dio conocimiento al Fiscal en turno quien dio directivas a seguir, secuestrándose los elementos.

A las 9:05 en sede de la Comisaría Trece se produjo la aprehensión y detención de Nahuel G. de 24 años, quien también habría ingresado a un domicilio de Av. Zóbboli al 1200 con intenciones de hurto de un cableado.



BAULERA FORZADA

A las 2:35 del domingo, un lavacoches informó a la GUR que un sujeto de apellido A. se estaba retirando por las vías detrás del bar “Mil Uno” (Av. Italia al 600) con camperas que aparentemente no serían de su propiedad.

Al mismo tiempo en la vereda del bar Tío Pope habían forzado la baulera de una motocicleta y habían sustraído prendas de vestir.

Un móvil policial recorrió la zona, y en O’Higgins y Roque S. Peña se encontró con el sujeto A., quien fue trasladado a sede policial en calidad de aprehendido y detenido.