El radical Nikisch fue electo en Resistencia

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El ex gobernador de la UCR y actual diputado provincial de Juntos por el Cambio, Roy Abelardo Nikisch, se convirtió en el nuevo intendente electo de la ciudad de Resistencia, por lo que el radicalismo volverá a gobernar la capital chaqueña luego de ocho años.

Según el escrutinio provisorio, Nikisch cosechaba más del 43,5 por ciento de los votos relegando a la candidata del oficialista CER, Elida Cuesta, al segundo puesto, con el 26,9%.

En el tercer lugar se ubicaba con el 17% de los votos el candidato del Frente Chaqueño, Diego Arévalo, quien responde al gobernador saliente, Jorge Capitanich, quien meses atrás fracasó en su intento de reelección.

Muy lejos de la pelea se ubicaron el ex ministro y ex senador Eduardo Aguilar (Frente por la Educación y el Trabajo), el dirigente ferroviario Oscar Deniz (Partido Obrero) y los libertarios Carlos Alabe y Gustavo Olivello, quienes compitieron por separado pese a tener la misma referencia nacional.

Para la elección de ayer se dispusieron 770 mesas para 263.013 ciudadanos habilitados para votar y la participación fue del 62%.

Nikisch, que fue gobernador del Chaco entre 2003 y 2007, aprovechó que el peronismo llegó dividido a la elección y de esta manera conducirá a la ciudad más poblada de la provincia por los próximos cuatro años.