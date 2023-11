El Municipio recomendó medidas para compras seguras en el CyberMonday

Más de 900 marcas compiten desde hoy, y hasta el miércoles, en 11 categorías por la compra que realicen las más de 4 millones de personas que recorren las tiendas virtuales en los tres días de descuentos especiales comprendidos en la edición 2023 del CyberMonday, que organiza la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), dependiente de la Secretaría de Gobierno y Participación de la Municipalidad de Rafaela, brindó una serie de recomendaciones a tener en cuenta para disfrutar del evento y aprovechar de manera segura las oportunidades que ofrece.

En principio, se debe contar con conexión segura a internet. La OMIC advirtió que el uso de conexiones públicas no es seguro ya que expone al usuario a que otras personas puedan obtener nuestros datos personales y/o bancarios. Además, se debe evitar ingresar a páginas web falsas, accediendo a los sitios oficiales de las marcas que participan del evento CyberMonday (https://www.cybermonday.com.ar).

Al momento de elegir un producto y a qué empresa participante comprar, es importante tomar un tiempo para verificar las características del producto, comparar precios, descuentos, promociones, financiaciones y costos de entrega. No siempre el mayor precio es la mejor calidad, ni el más barato es el mejor precio.

Por caso, el sitio web de CyberMonday ofrece la posibilidad de registrarse y recibir notificaciones sobre las novedades como, por ejemplo, momentos de beneficios especiales dentro del evento.

Por otro lado, es mejor revisar y asegurar la existencia de stock del producto a comprar o servicio a contratar, opciones y plazos de entrega, política de cambio y devoluciones, a la vez que tener en claro el plazo de entrega. Para el caso de indumentaria y calzados, verificar las tablas de talles y medidas para seleccionar el correcto.

Además, la OMIC recordó que existe el derecho legal al arrepentimiento de la contratación por un plazo de 10 días (botón de arrepentimiento). Y sugirió conservar toda documentación que permita realizar reclamos en caso de inconvenientes. Otra opción es hacer capturas de pantallas que también puede ayudar en caso de incumplimientos para reclamar a la empresa contratada y gestionar una solución.



LOS CONSUMIDORES

RETIENEN SUS COMPRAS

Los consumidores electrónicos retuvieron sus decisiones de compra en los últimos 10 días a la espera de los descuentos especiales y propuestas de financiación que comenzarán a regir desde la hora cero de este lunes, cuando estaba previsto se inicie una nueva edición del CyberMonday.

Las ventas en las más de 46.000 tiendas argentinas marcaron en los últimos días una baja en la cantidad de órdenes de compra del 19% y en productos del 23%, respecto de los diez días anteriores, según un relevamiento elaborado por la plataforma Tiendanube.

"Podemos observar un comportamiento similar de los consumidores año tras año en las jornadas previas a los grandes eventos de descuento del comercio electrónico. Las ventas suelen disminuir porque los usuarios están expectantes a las promociones que las marcas ofrecen", comentó el responsable para Argentina de Tiendanube, Franco Radavero.

"El total de órdenes de compra bajó un 19% en comparación a los 10 días anteriores. Esta cifra da cuenta de cómo los consumidores posponen sus compras a la espera del evento de descuentos", indicó el informe. Agregó que "la cantidad de productos vendidos se redujo un 23% en los últimos 10 días", y entre las ventas realizadas en ese lapso el promedio fue de 3 productos por ticket, frente a los 4 por operación de los días anteriores.

Al desglosar la información por categoría, el rubro Casa y Jardín fue el que registró una mayor caída en las ventas (20%), seguido por Indumentaria que retrajo las ventas 16% y Salud y Belleza que retrocedió 7%.

Entre las compras realizadas en los últimos 10 días el 62% se pagaron con tarjeta de crédito y de éstas el 58% se abonó en una cuota, 30% en 3, 9% en 6 y 3% en 12 o más cuotas.



FINANCIAMIENTO

"Los bancos, los market places bancarios (tiendas en línea), las billeteras virtuales, van a tener propuestas interesantes", indicó el director ejecutivo de la CACE, Gustavo Sambucetti. También Eliana Velarde de avenida+, una de las plataformas de comercio electrónico, señaló que en momentos como el actual "las tiendas bancarias consolidan su diferencial, que es la posibilidad de brindar alternativas de financiación superadoras, que por el contexto a otro tipo de sitios de e-commerce les es muy complicado ofrecer". "Por eso esperamos que las cuotas sin interés sean las estrellas de este CyberMonday", agregó.

Desde el sector remarcaron la importancia de la "financiación" como un atractivo incluso superior a los descuentos que proponen las marcas, y que en las experiencias anteriores se ubicó en un promedio del 25%.



EXPECTATIVAS Y ENTUSIASMO

Desde los bancos tradicionales hasta las fintechs, emitieron recomendaciones para asegurar que las y los consumidores tuvieran experiencias satisfactorias en la adquisición de productos y servicios en línea. La financiación, ya sea con o sin interés, es el medio de pago más elegido por los consumidores en este tipo de propuestas de comercio electrónico.

El comportamiento de los consumidores cambió desde los primeros CyberMonday a los últimos años, especialmente post pandemia. En las primeras ediciones, los consumidores esperaban que el reloj marcara la cero hora del primer día para conectarse, buscar y comprar, y las marcas conscientes de esto "echaban toda la carne al asador" para la primera hora del evento.

De la mano de la expansión del comercio electrónico, la incorporación de consumidores de todo perfil y de ofertas de consumo masivo, un evento de este tipo se analiza "como una carrera de 400 metros y no de 100". Las marcas y vendedores "dosifican sus propuestas a lo largo de los tres días y el consumidor lo sabe", al punto que el tercer día del evento "cada vez sube más en el ranking de cantidad de operaciones":

Sambucetti comentó que los consumidores en los últimos CyberMonday y Hot Sale "buscan productos y servicios de alto ticket el primer día y dejan para el miércoles los productos de supermercadismo".

En particular, en la categoría Viajes y Turismo, que antes era la que concretaba ventas en los últimos días y horas del evento, ahora concentra sus operaciones en el primer día, y también se detecta un mayor crecimiento de los vuelos de cabotaje, frente a los internacionales.