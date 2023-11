Massa, en el sprint final, se volvió a diferenciar de Milei

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El ministro de Economía y aspirante presidencial, Sergio Massa, encabezó ayer un encuentro con vecinos en San Fernando en el sprint final de su campaña electoral, donde polarizó con su adversario, el libertario Javier Milei, camino a la segunda vuelta que tendrá lugar el 19 de noviembre.

"Díganles que un país no se construye vendiendo los órganos, sino con corazón. La Argentina que viene se construye con el corazón", expresó el titular del Palacio de Hacienda, y remarcó: "Queremos ser patria, queremos ser nación. queremos nuestra moneda, nuestras Malvinas, nuestro himno y queremos nuestra bandera. Viva la patria".

Massa, a pesar de evitar mencionar de manera directa al diputado fundador de La Libertad Avanza, se diferenció de sus propuestas: "En un país donde quieren privatizar la salud, nosotros lo que le decimos es que queremos que la salud sea gratuita para que puedan vivir y ser atendidos, el que puede pagar una prepaga, pero también el que no puede pagar y confía en el sistema de salud pública".

De cara a los vecinos, hizo mención al balotaje y planteó: "El 19 se definen cosas muy importantes, se define si los trabajadores tienen derecho a las vacaciones pagas o no, si los trabajadores tienen derecho a la indemnización o no si los trabajadores tienen convenio colectivo de trabajo o no, nosotros defendemos el trabajo con derechos, no queremos esclavos en la Argentina, queremos trabajadores bien pagos".

"Nosotros queremos mejores jubilaciones, más medicamentos, más protección para nuestros jubilados y jubiladas, que son los que trabajaron toda la vida en el sistema jubilatorio de nuestra patria", resaltó también.

"Si hay algo que hace grande a la Argentina es la igualdad de oportunidades, es que el hijo de un laburante o de un desocupado pueda soñar con ser ingeniero, abogado o presidente", vociferó Massa.

A poco menos de dos semanas para la votación definitoria enfatizó: "Les quiero decir algo muy importante: quieren privatizar trenes, quieren privatizar el agua y las cloacas, quieren privatizar el asfaltado de las calles. Pero además, peor aún, quieren entregar nuestras Malvinas. La sangre de nuestros veteranos y nuestros caídos no se negocia, las Malvinas fueron, son y serán argentinas".

Por último, el ministro les habló "a las mamás más jóvenes, a las abuelas, a las mujeres que hoy son el motor que cambia las ideas", ante quienes remarcó que el país enfrenta "un fenómeno raro que tiene que ver con la violencia, tiene que ver con el autoritarismo, tiene que ver con el cercenamiento de derechos".

"Lo quiero simplificar en una frase que las mueva en estos 10 días a defender esta bandera, esta bandera que es la que nos une a todos, que es la que nunca tenemos que dejar de mirar, quieren transformarnos en un país donde nuestros hijos vayan al colegio con un arma en la mochila", alertó Massa.