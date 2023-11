Unión y Lanús igualaron sin goles en Santa Fe

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Unión de Santa Fe igualó sin goles con Lanús en el estadio 15 de Abril y sigue sin respiro en la lucha por la permanencia en la Primera División, en el marco de la duodécima fecha de la Zona B de la Copa de la Liga.

En el primer tiempo el visitante tuvo las mejores situaciones y hasta llegó al gol de la mano de Franco Troyansky, pero el tanto fue anulado por posición adelantada.

Ya en el complemento, sin sobrarle nada, Unión mejoró y fue a la carga en busca del triunfo que necesitaba para ganar aire, pero no tuvo puntería y tampoco le jugó a favor el marcado nerviosismo que se contagió desde las tribunas.

No obstante, sobre el pitazo final el "Tatengue" tuvo una chance inmejorable en los pies del ex delantero de Boca Gonzalo Morales, pero el arquero Lucas Acosta se lució y el equipo de Cristian "Kily" González se tuvo que conformar con el empate.

Unión quedó solo un punto por encima de Colón y Sarmiento de Junín, que por el momento jugarían un desempate para definir qué elenco perderá la categoría junto con Arsenal de Sarandí, pero ambos tienen un partido menos.



OTROS RESULTADOS. ZONA A. Vélez 1 - Talleres 1. HOY. 18.30hs Barracas Central - Rosario Central, 21hs Banfield - Colón. ZONA B. Racing 1 - Central Córdoba 1, Estudiantes 2- Defensa y Justicia 1, Newell's 0- Sarmiento 1. HOY. 18.30hs Godoy Cruz - Platense, 21hs Belgrano - Tigre. Miércoles: 19hs San Lorenzo - Boca.