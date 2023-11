Ferro y San Jorge no abrieron el marcador

En Los Nogales fue empate sin goles entre Ferrocarril del Estado y Atlético San Jorge. El equipo dirigido por Oscar Born registró su segundo empate consecutivo frente al candidato del grupo, lo cual puede tomarse como una muestra que está en condiciones de pelear por la clasificación en la Zona 9 del Regional Amateur.

Si bien en el segundo tiempo San Jorge fue más incisivo, se encontró con buenas respuestas del arquero Grosso. De todos modos, el local también tuvo sus ocasiones por lo que el punto para cada uno fue justo.

El árbitro fue Ezequiel Vega (Rosario) y así formaron los equipos:

Ferrocarril del Estado: Matías Grosso; Franco Villalba, Facundo Centurión, Martín Zbrun y Pablo Andrada; Flavio Barolo, Andrés Velazco, Hernán Jara y Brian Peralta; Lucas Quiroz; Uriel Sandoval. Sup: Joaquín Gómez, Juan P. Schamme, Marcos Ramirez, Ciro Tettamanti, Fernando Nuñez, Santiago Parola y Cristian Lottersberger. DT: Oscar Born.

Atlético San Jorge: Leonardo Ravera; Francisco Vidal, Luciano Vargas, Franco Mendoza y Gustavo Mbonbaj; Tomás Ojeda, Emanuel Décimo, Nicolás Duin y Andrés Mansilla; Mauro Albertengo y Nicolás Toloza. Sup: Gino Copetti, Rubén Ñañez, Lucas Samaniego, Nahuel Huck, Lucio Mendoza, Agustín Milesi y Santiago Lupino. DT: Diego Torrente.

No hubo goles.