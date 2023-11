Ben Hur decepcionó en el estreno del Regional

Despedido con algunos silbidos y muestras de preocupación en sus hinchas, se fue Ben Hur del campo tras el empate 0 a 0 frente a Juventud de Esperanza por la segunda fecha de la Zona 7 Litoral Sur del Regional Amateur. El equipo dirigido por Rolando Carlen en ningún momento del encuentro pudo llevarse por delante a un ordenado elenco visitante, que si bien no comprometió a Gonzalo González, tampoco sufrió sobresaltos en su valla.

Ben Hur fue a lo largo de los 90 minutos un equipo sin explosión, repetitivo, con casi nada de juego por los costados y muy poca presencia ofensiva. Lo que por momentos le salió bien en la Copa Santa Fe jugando sin la presión de ser el gran protagonista ante rivales de categorías superiores, le jugó en contra en este torneo. Aquí en el Regional el Lobo tiene la obligación, y jugando solamente con Larrazábal por el frente de ataque parece complicado que le pueda alcanzar.

Es cierto que en alguna pelota parada puede aparecer el toque diferente de Tuni López, pero anoche no fue el caso. Recién en el segundo tiempo, con el ingreso de Jiménez y el empuje del pibe Bessone se pudieron romper líneas, pero el resto siguió apagado.

Tendrá que trabajar mucho Carlen para cambiar esta imagen. Tiene más fichas por mostrar todavía, como la reaparición de Schnell Grane, quizás Joaquín Castellano y fundamentalmente Joaquín Molina. Pero los demás tendrán que levantar para ofrecer una verdadera fisonomía de equipo.



BEN HUR 0 - JUVENTUD 0

Estadio: Néstor Zenklusen.

Arbitro: Maximiliano Manduca (Santa Fe).

Ben Hur: Gonzalo González; Kevin Acuña, Luciano Cura, Pablo Moreyra y Lucas Carrizo; Gastón Comas (71 Juan Bessone), Matías Clemenz, Cristian Barco (82 Nicolás Santini) y Matías Rojo (45 Sebastián Jiménez); Diego López; Lautaro Larrazábal (60 Martin Rodriguez). Sup: Joaquín Aylagas, Ramiro Contrera y Leandro Sola. DT: Rolando Carlen.

Juventud: Matías Merke; Juan Roldán (65 Gonzalo Calza),Tomás Heienzen, Damián Buiatti y Germán Guibert; Neri Weppler (86 Michling), Tobías Macies, Ezequiel Spies y Gianfranco Cabrera (86 Voelkly); Facundo Marquez (57 Sebastián Ali) yJavier Hussein (86 Lesman). Sup: N. Loseco y Grenón. DT: G. Montalbetti.

No hubo goles.



GANÓ FRANCK

En el otro partido, Argentino de Franck se impuso como local por 3 a 1 ante 9 de Julio de Arocena.

Posiciones: Juventud 4; Argentino 3; Ben Hur 1; 9 de Julio 0. Cabe recordar que está pendiente de resolución el partido suspendido entre 9 de Julio y Ben Hur de la primera fecha.