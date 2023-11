Boca se quedó sin DT: renunció Jorge Almirón

Jorge Almirón dejó de ser el entrenador de Boca. El DT presentó ayer su renuncia, la que le fue aceptada por la comisión directiva.

La derrota sufrida en la final de la Copa Libertadores fue la gota que rebalsó el vaso para un Almirón que lograba sostenerse en el cargo porque avanzaba en el certamen continental.

Pero la final con caída 2-1 ante Fluminense fue el último acto para el entrenador. La situación con referentes del plantel también influyó en la determinación. Así, Jorge Almirón renunció y dejó de ser el técnico.

La delegación xeneize completa llegó desde Río de Janeiro y aterrizó ayer por la tarde en Ezeiza, donde fue recibida por una multitud de hinchas que esperaron en el aeropuerto y en la puerta del predio. Almirón se reunió con Juan Román Riquelme, el máximo dirigente del fútbol de Boca, en un encuentro que no duró demasiado.

“Me voy”, fue la declaración que el entrenador de 52 años le lanzó a Riquelme quien, según su entorno se vio sorprendido por la situación. El vicepresidente de Boca en primera medida habría intentado frenar la decisión, pero no logró convencer a Almirón.

“No, no... Esto no da para más”, concluyó esa breve charla Almirón. Así, puso fin a su relación con Boca apenas 24 horas después de la final perdida en el Maracaná.

Mariano Herrón tomará las riendas del equipo hasta fin de año, en lo que será su segundo interinato en lo que va de 2023 (dirigió el debut copero ante Monagas, en Venezuela).

El mal momento futbolístico de Boca no pudo terminar de disimularse con la consagración en la Copa Libertadores, al caer en la final. Almirón se va del club xeneize sin ganar ningún título, algo que no pasaba desde que a Claudio Borghi le pasó lo mismo en 2010.