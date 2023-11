Comenzará la histórica obra de defensas que protegerá a la ciudad de San Javier

Desde la administración del gobernador de Omar Perotti ya se firmó el contrato con las empresas constructoras para comenzar con la ejecución del sistema de defensa contra inundaciones de la ciudad de San Javier, una obra muy esperada que se llevará a cabo con fondos internacionales y que, además, requirió del traslado y reubicación de más de 100 familias que vivían en la zona.

A partir de la firma del contrato rubricado por los ministros de Economía, Walter Agosto y de Infraestructura, Silvina Frana, se establecen 20 días para iniciar los trabajos en el lugar.

Cabe recordar que la Licitación Pública Internacional N° 02/2023, denominada “Obras de Defensa Contra Inundaciones y Estabilización de Barrancas Zona Este de la Ciudad de San Javier- Departamento San Javier”, establece un monto de contrato de 23.890.642.888,15 pesos; un plazo de ejecución de 18 meses, y cuenta con el financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), a través del FFIR (fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional). Las empresas adjudicadas fueron Dragados y Obras Portuarias S.A. - Sabavisa S.A. y Obring S.A. - U.T..

Además, en el mes de septiembre de este año, el gobierno provincial había adjudicado la construcción de las obras de defensa y nueva costanera de San Javier. El proyecto implica una gran inversión que la provincia realiza para llevar adelante una obra que cambiará el panorama del desarrollo urbano, turístico y la seguridad hídrica de San Javier y tendrá un rol clave en la generación de empleo y progreso.

En la oportunidad, el gobernador Omar Perotti, sostuvo que “esta es una decisión que mira toda la provincia porque, desarrollando esta región no solamente vamos a arraigar, sino que además irán a buscar destinos en otros lugares para estudiar y capacitarse y después volverán. Volverán porque hay opciones y posibilidades de trabajo aquí y una de esas opciones era complementar esta instancia turística con una obra que, primero tenía que resguardar a San Javier y cuidar a la ciudad que fue perdiendo terreno con el avance del río”.

Más adelante, Perotti señaló que “dejar a San Javier sin protección, es algo que una ciudad que cumplirá 280 años no se merece, y la provincia no puede mirar para otro lado ante una región con esta potencialidad de desarrollo. Creemos profundamente en esta zona, creemos profundamente en cada uno de ustedes, porque estamos convencidos, que esta inversión, que estos recursos, ustedes lo van a devolver con creces, con arraigo, con buen trato al que nos visita y con muchísimo trabajo”.



REASENTAMIENTO DE MAS

DE 100 FAMILIAS EN RIESGO

Cabe señalar que, con el fin de generar las condiciones para poder desarrollarla, el gobierno provincial llevó adelante, entre otras acciones, un Plan de Reasentamiento para reubicar a aquellas familias cuyas viviendas se encontraban en la zona de obra y zona de peligro de desmoronamiento de la barranca. Se construyeron con este propósito 135 nuevas viviendas en loteos no inundables y que cuentan con todos los servicios para garantizar una mejor calidad habitacional a las familias beneficiadas.

El problema de las inundaciones de la ciudad y el desmoronamiento de la barranca, que afecta a numerosas familias asentadas en las orillas del río, hace inevitable un abordaje integral que de soluciones a esas familias y a toda la comunidad de San Javier a través de la construcción de obras de defensa.

La propuesta, desde una mirada integral, comprende cinco grandes objetivos que mejorarán la calidad de vida de todos los habitantes de la ciudad:

* Reducir el riesgo de inundaciones de la ciudad construyendo una defensa costera.

* Dar soluciones habitacionales a aquellas familias cuyas viviendas están en riesgo por el desmoronamiento de la barranca.

* Poner en valor el borde costero a través de la construcción de una costanera nueva y moderna.

* Fomentar el turismo y las actividades recreativas en San Javier y con ello el desarrollo económico de la ciudad, así como de otras localidades de la zona.

* Promover nuevos usos en la costa: aerobismo, deportes, espectáculos, balneario, ferias artesanales, expresiones artísticas y culturales, entre otros.