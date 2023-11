Irán lanzó una muy fuerte amenaza a Estados Unidos

TEHERÁN, Irán, 6 (Reuters). - "Nuestro consejo a los estadounidenses es que detengan inmediatamente la guerra en Gaza y pongan en marcha un alto el fuego, de lo contrario recibirán un duro golpe", señaló Mohammad-Reza Ashtiani, ministro de Defensa de Irán.

Irán ya ha declarado anteriormente que considera que Estados Unidos está "militarmente implicado" en el conflicto.

Además, ya no oculta sus vínculos con Hamás, el grupo terrorista que desató la guerra al infiltrarse en Israel el 7 de octubre pasado para perpetrar una brutal matanza de más de 1.400 personas y llevarse más de 250 secuestradas a la Franja de Gaza.

De hecho, en los últimos días, el jefe del grupo terrorista palestino, Ismail Haniyeh, tuvo un encuentro con el líder supremo de Teherán, el ayatolá Ali Khamenei, confirmó Usama Hamdan, un alto cargo de la milicia durante una intervención en televisión.

"Estamos orgullosos de nuestros hermanos que están en el Eje de la Resistencia junto a la nación palestina, nuestra resistencia y los movimientos populares de nuestra nación. Estamos orgullosos del apoyo de la resistencia islámica en el Líbano y queremos saludar a nuestros hermanos de la resistencia islámica en Irak y Yemen”, agregó sin brindar detalles del encuentro.

Hamás es parte del Eje de la Resistencia, una coalición de milicias terroristas lideradas y financiadas por Irán, que se extienden por todo Oriente y se brindan apoyo mutuo en sus causas.

Así, desde el inicio del conflicto, la Yihad Islámica, Hezbollah y hasta los hutíes rebeldes de Yemen han llevado a cabo ataques contra las fuerzas de Tel Aviv.



HABLÓ BLINKEN

Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, afirmó ayer desde Bagdad que la implementación de pausas humanitarias en la Franja de Gaza ayudarían a incrementar la entrada de ayuda al enclave palestino, escenario de una catástrofe humanitaria por los incesantes bombardeos de Israel.

"Una pausa humanitaria también podría ayudar a avanzar en eso y crear una atmósfera en la que podamos hacer lo máximo que podamos para las personas que desesperadamente necesitan la ayuda", dijo Blinken en una rueda de prensa tras reunirse con el primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani.

En este sentido, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos indicó que, tras el estallido de la guerra entre Israel y Hamás el pasado 7 de octubre, su país se comprometió a trabajar para hacer llegar la ayuda humanitaria a Gaza, que no entró al enclave hasta el pasado 21 de octubre.

"Fue un proceso lograr que eso se moviera", reconoció Blinken, que aún así indicó que "es algo bueno pero es extremadamente insuficiente".

Indicó que ahora su país está en contacto con las autoridades de Israel y de otros países de Oriente Medio para "aumentar significativamente" la entrada de ayuda de una forma "sostenida", algo que podría lograrse con la aplicación de pausas humanitarias a las que Israel se opone.

"Es un proceso. Israel ha planteado preguntas importantes sobre cómo las pausas humanitarias funcionarían. Tenemos que responder a esas preguntas y estamos trabajando exactamente en eso", aseguró Blinken.

El funcionario estadounidense, confirmó que "más de 300 estadounidenses han sido evacuados de la Franja de Gaza, mientras se intensifica la ofensiva de Israel contra la organización palestina Hamás".

"Durante los últimos días, tras negociaciones bastante intensas con las partes relevantes en este conflicto, hemos podido sacar a más de 300 estadounidenses, residentes permanentes legales y sus familiares", dijo Blinken.

Sin embargo, Washington cree que "todavía hay una cantidad no precisadas de estadounidenses que permanecen en Gaza".