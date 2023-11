Llegan los últimos tres conciertos de la Orquesta Sinfónica de Rosario

(Texto: Ana Clara Borga). - Otra exitosa temporada de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario llega a su fin en un año cargado de novedades y actividades. Es que el organismo dependiente del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, inició la temporada con un Concierto de Apertura en la ciudad de Puerto General San Martín, y continuó durante once presentaciones en el habitual escenario del Teatro El Círculo. A lo largo de este año, fueron convocados grandes artistas que hicieron vibrar al público rosarino, agotando la capacidad del auditorio en cada una de las funciones. La agenda de actividades también incluyó su ya clásico ciclo de Conciertos Didácticos y el Concierto Familiar, donde unos 12 mil chicos y chicas de escuelas de Rosario y la región tuvieron la oportunidad de disfrutar de cerca la experiencia orquestal y aprender de los grandes maestros que conforman la Sinfónica. En un año de cambios, audiciones y concursos, la llegada del Maestro Javier Mas vino a renovar la impronta del organismo, que ya cuenta con más de 60 años de trayectoria.

Con un interesante currículum como músico y docente, y con el afán de aunar voluntades, Javier Mas dirige, desde hace pocos meses, la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario. Formado en trompeta y piano, anteriormente se desempeñó como director en la Orquesta Sinfónica de Mar del Plata y en la Orquesta Sinfónica Municipal de 3 de Febrero. Su iniciación musical se remonta a principios de los 90, cuando con 9 años le pidió a sus papás estudiar trompeta, algo inédito para una familia que no contaba con músicos en su haber, pero sí con su abuelo, quien gustaba del jazz y la ópera. A partir de allí, y cursando el cuarto grado de la escuela primaria, Javier comenzó lo que sería una sólida e ininterrumpida carrera musical, que lo llevó a destacarse por lograr hazañas a corta edad: «En las materias de los últimos años del conservatorio de música yo era el más chico, tenía 16 años, todavía no había terminado el secundario, y tenía compañeros de más de 20», cuenta Mas. Luego de la trompeta vino el piano y, con naturalidad, también encaró la formación en dirección orquestal y coral, vocación que lo consagró como el director de orquesta más joven del país a sus 27 años.



¿Qué te llamó la atención para elegir desempeñarte como director?

Desde chico estuve inmerso en el mundo orquestal, a los ya 12 tocaba en una orquesta juvenil. Entonces el estudio de la dirección fue natural para mí. Me llamaba la atención esa figura que es quien concilia los instrumentos, busca dentro del repertorio las formas, la caracterización, la textura, el sonido particular. En definitiva, el director es quien se encarga de aunar las voluntades de todos los músicos en una sola voluntad, una sola música. Esa búsqueda de un sonido específico, de una estética, de un tempo, me parece fascinante.



Además de músico, sos docente. ¿Cómo se articulan esas dos pasiones?

La actividad pedagógica es muy satisfactoria, lo disfruto un montón. Mi primer trabajo formal fue en el Conservatorio de Pehuajó, después ingresé al Programa Orquestas Infanto Juveniles de la ciudad de Buenos Aires donde trabajé ocho años, di clases en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y el año pasado empecé a dar clases en el Conservatorio de la ciudad de Buenos Aires. Me apasiona la transmisión de conocimiento. Soy parte de una generación en la que tenemos que ser mediadores entre los maestros y los chicos nuevos. En los conciertos me gusta hablar con el público antes de cada obra y explicar lo que se va a hacer, no en un lenguaje súper técnico, sino justamente de forma accesible para romper una barrera. El desafío de ampliar la música a un público que no es el habitual me parece una tarea súper importante y creo que la gente lo agradece.



El director es quien marca el pulso pero también es el encargado de vincular músicos y público. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de estos meses en la Sinfónica?

Este primer año fue de adaptación y de conocimiento con mis colegas, donde yo me fui interiorizando en cómo funciona la dinámica. Mi tarea consiste en ser articulador entre lo artístico y además ser el responsable del organismo. Este año hemos tenido 12 mil chicos en los Conciertos Didácticos. Fue una experiencia espectacular para ellos y para nosotros también. Probamos un formato nuevo con música bastante particular: hicimos una obra del tipo performativo que se llama «La pregunta sin respuesta» con la sala completamente a oscuras y con grupos instrumentales en diferentes partes del escenario. Para nosotros era una incógnita cómo iban a reaccionar los chicos, y salió espectacular, la pasamos fantástico, fue realmente una retroalimentación.



¿De qué se trata este último ciclo del 2023?

– Estos tres últimos conciertos del año forman un pequeño ciclo de continuados llamado «Rosario Primaveral», que tiene como principal característica que los solistas forman parte del cuerpo de la Orquesta. Se interpretará una gran obra del repertorio sinfónico y una o dos obras para solistas. En el último concierto del año, en diciembre, se interpretará «Sherezade» que es uno de los favoritos del público y que hace bastante que no se toca.



¿Cuáles son las expectativas para la próxima temporada 2024?

La idea para el año que viene es hacer una temporada con grandes figuras nacionales, quizás algún invitado especial del extranjero, pero siempre poniendo el acento tanto en los solistas como en los compositores locales. Queremos retomar las giras, realizar una pequeña pretemporada y, por supuesto, queremos hacer una serie de conciertos variados, manteniendo el ciclo de los Conciertos Didácticos que es super importante. En cuanto al repertorio, en este momento tengo 30 obras que quiero hacer, pero que tendré que seleccionar. Son grandes obras sinfónicas que me parece que valen la pena ser ejecutadas y escuchadas. Algunas hace mucho que no se tocan y son muy valoradas por el público. Hay otras que ya están definidas, por ejemplo las del concierto con el Coro Polifónico de Santa Fe. También vamos a realizar óperas con el Teatro El Círculo, eso ya está prácticamente definido.



El primer concierto del ciclo “Rosario Primaveral” tendrá lugar el próximo jueves 9 de noviembre, a las 20, en el Teatro El Círculo (Laprida y Mendoza, Rosario). Las entradas son gratuitas y estarán disponibles a partir del martes 7 de noviembre en la boletería del Teatro (podrán retirarse hasta dos entradas por persona).