El 6 de noviembre se celebra el Día Mundial del Saxofón, una fecha emblemática para celebrar el natalicio del creador del saxofón Adolphe Sax, un músico y fabricante de instrumentos belga que, gracias al saxofón, popularizó uno de los movimientos musicales más difundidos en todo el mundo como lo es el jazz.



En homenaje a Adolphe Sax

Adolphe Sax fue un músico y fabricante de instrumentos musicales de origen belga, que con los años se dio a conocer por fabricar distintos instrumentos de viento.

Fue con la invención del saxofón, cuando su fama y prestigio aumentó, ya que este instrumento empezó a ser utilizado por las grandes orquestas militares de la época y también en la ópera.



Adolf Sax

Sin embargo, tuvo que transcurrir mucho tiempo para que el saxofón fuera empleado en las grandes orquestas sinfónicas y por los grandes músicos como Maurice, Ravel, George Bizet, Richard Strauss, entre otros.

Pero su consolidación como instrumento musical, llega a partir del nacimiento del jazz, lo cual se ha mantenido vigente hasta nuestros días y esto se debe a que posee muchas posibilidades técnicas.

Se cree que este gran invento de Sax, estuvo inspirado en el conocimiento que él tenía sobre el clarinete, y en la idea de querer combinar el sonido acústico que produce un instrumento de madera con uno que estuviese construido de metal.



El saxofón y su gran aporte al mundo del jazz

No cabe ninguna duda que el saxofón se ha convertido con el paso de los años en un instrumento musical que combina a la perfección la fuerza de la trompeta y la agilidad que posee el clarinete. Esta perfecta simbiosis es la que ha permitido que este mágico instrumento sea el más idóneo para el movimiento musical conocido como jazz.

En la actualidad, podemos ver con beneplácito como el saxofón también es utilizado para tocar cualquier clase de música, como por ejemplo el blues, el soul e inclusive el rock and roll.

Pero la cosa no queda aquí, la belleza armónica de este instrumento se extrapola a su apariencia visual, convirtiéndolo en un verdadero ícono para las marcas publicitarias, los artistas plásticos y los diseñadores gráficos, que marcaron una época.