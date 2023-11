Una multitud recibió a la Fragata Libertad

La Fragata Libertad regresó este sábado al Puerto de Buenos Aires, luego de haber completado cinco meses de navegación en los que cumplió su viaje número 51 de instrucción de guardamarinas, y fue recibido por una multitud.

Entre los 270 tripulantes que formaron parte de esta misión hubo 48 mujeres, 26 oficiales, 51 guardiamarinas en comisión (2 becados de las armadas de Bolivia y de Panamá) y 192 suboficiales, fueron recibidos por familiares y allegados con carteles y abrazos, mientras que también se acercó una importante cantidad de público, especialmente turistas.

La jornada soleada acompañó las emociones, las lágrimas y las distintas postales, entre ellas una propuesta de matrimonio en la proa de la emblemática embarcación.

La gran nota la dio uno de los tripulantes que se reencontró con su novia, se arrodilló ante ella y entre aplausos y vítores, le pidió casamiento. La osadía del marino tuvo su premio porque la joven contestó rápidamente en forma positiva.

La otra foto emocionante es la de otro tripulante que se convirtió en papá en plena travesía y conoció a su pequeña hija, de un mes, este sábado.

Al llegar al Apostadero Naval de Buenos Aires pasado el mediodía, el primero en descender del buque tras la ceremonia de recibida encabezada por el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Julio Horacio Guardia, fue el cabo segundo Maximiliano Miranda, oriundo de Salta, que no había podido conocer a su hija Greta, quien nació cuando él estaba en la travesía. "Me fui cuando mi mujer tenía tres meses de embarazo y se le empezaba a notar la panza. Traté de llevar la distancia lo más tranquilo posible. Los días que no teníamos tanta comunicación eran los más difíciles", relató el joven, que al llegar se fundió en un abrazo y rompió en llanto con su hija en brazos.

La Fragata Libertad había partido del mismo puerto el 27 de mayo para navegar durante 99 días y permanecer otros 46 en varios puertos, cuatro de ellos nacionales. En uno de los destinos, en Baltimore, Estados Unidos, fue recibido por una importante comitiva integrada por el embajador argentino en los Estados Unidos, Jorge Martín Arturo Arguello y el representante argentino en la Misión Permanente ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi.

Con la presencia de autoridades navales de los Estados Unidos, se realizó un homenaje al almirante Guillermo Brown, máximo héroe naval argentino, entre otras actividades.

Además de Baltimore, la fragata Libertad visitó los puertos de Salvador de Bahía (Brasil), Puerto España (Trinidad y Tobago), Baltimore (Estados Unidos), Cartagena (Colombia), Veracruz (México), Limón (Costa Rica), Balboa (Panamá), Guayaquil (Ecuador), Callao (Perú), Valparaíso (Chile), Ushuaia (Argentina), Comodoro Rivadavia (Argentina), Puerto Madryn (Argentina), hasta arribar a su apostadero natural en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Estamos muy contentos de regresar, fueron 5 meses intensos, el objetivo es formar a los guardiamarinas para que se conviertan en oficiales y ese objetivo se cumplió con creces, uno pudo ver su evolución desde que partimos el 27 de mayo", dijo el comandante de la embarcación, capitán de navío Gonzalo Horacio Nieto, que completó su tercer viaje en este buque.

La llegada de la Fragata Libertad a Buenos Aires tuvo además el acompañamiento de decenas de botes y lanchas particulares que se acercaron a ver de cerca al buque insignia, que tiene 104 metros de eslora, 3635 toneladas de desplazamiento a carga completa y una altura máxima en su palo mayor de 50 metros.

Si bien pasaron tormentas en el Caribe, los tripulantes contaron que uno de los peores tramos del viaje fue la llegada a Buenos Aires, donde las lluvias que azotaron la zona centro del país en los últimos días hizo tambalear la embarcación, aunque sin ponerla en peligro.