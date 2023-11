Un sábado dorado para Argentina en Santiago

El penúltimo día de actividad en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 fue el mejor por lejos para la delegación argentina, que logró sumar ocho medallas doradas y trepó al séptimo puesto del medallero, con 14 preseas de oro, 24 de plata y 32 de bronce.

En esta jornada participó el rafaelino Pedro Emmert como integrante de la posta 4x400, que finalizó en el octavo puesto con un tiempo de 3m 15s 69/100, lejos de los 3m 4s que este relevo tenía como antecedente de ingreso. El atleta de nuestra ciudad, de 21 años, fue el primer relevo, que entregó el testimonio en sexto lugar. La posta se completó con Leandro Paris, Diego Lacamoire y Elian Larregina.

La medalla dorada fue para Brasil con 3m 3s 92, la plata para México y el bronce para República Dominicana.



LA MAMA DE ORO

Después de dos décadas, el atletismo argentino vuelve a disfrutar de una medalla de oro en los Juegos Panamericanos. La hazaña estuvo a cargo de Belén Adaluz Casetta quien, recientemente, retornó las competiciones tras dar a luz a una niña hace cinco meses, Lina.

En el Estadio Nacional de Santiago de Chile, Casetta produjo una formidable remontada en la última vuelta para ganar en 9:39.47, batiendo también la marca de los Juegos que -cuatro años atrás- había fijado la canadiense Genevieve Lynn Lalonde con 9:41.45.

Por otra parte, el santafesino Germán Chiaraviglio logró la medalla plateada en salto con garrocha con 5m50.



ORO Y PASAJE A PARIS

El seleccionado argentino masculino de handball consiguió el objetivo trazado de la clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024, luego de la obtención del título en los Panamericanos de Santiago 2023, con un convincente triunfo en la final sobre Brasil, por 32-25.El equipo albiceleste que dirige el DT Guillermo Milano redondeó así un campeonato espectacular, con cinco victorias en igual cantidad de presentaciones.

El central Nicolás Bono, de 26 años y del Sinfín Balonmano español, resultaron la principal vía de gol del equipo argentino, con 6 conquistas. El ‘Chino’ Diego Simonet, figura del equipo, se retiró excluido por tarjeta roja, a los 15 minutos del primer tiempo, cuando el marcador se hallaba igualado 8-8.La medalla de bronce quedó en manos del elenco local, que superó en forma ajustada a los Estados Unidos, por 28-27.



ALEGRIA EN BASQUET

La Selección Masculina derrotó a Venezuela 79-65, asegurándose el primer puesto en Santiago 2023 y logrando la tercera medalla dorada en la historia de los Juegos Panamericanos.Replicando el éxito obtenido hace 4 años en Lima y en Mar del Plata en 1995, la Selección Masculina alcanzó su tercera medalla de oro en esta competición, consolidando un hito histórico para el deporte nacional y enalteciendo el baloncesto argentino.Los principales anotadores del equipo fueron Bautista Lugarini con 17 puntos y 6 rebotes, seguido por Franco Baralle con 15 unidades y 3 asistencias, además de Javier Saiz con 12 anotaciones y 10 recobres.



LOS FAVORITOS CUMPLIERON

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas '7, derrotó al local Chile por 24-5 en la final de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, y repitió la medalla de oro obtenida en Lima 2019.Con una contundente actuación, el equipo que dirige el DT Santiago Gómez Cora apabulló a su rival en la primera mitad, donde sacó una ventaja de 19-0, gracias a tres tries y dos conversiones del medio scrum bonaerense Alejo Lavayén.

En la etapa final del partido disputado en el Estadio Municipal La Pintana, Chile descontó mediante un try de Manuel José Bustamante Fernández y posterior conversión de Diego Araya, pero Los Pumas'7 cerraron el marcador con un try del medio scrum también bonaerense Matías Osadczuk.



COSTO PERO SE GANO

Las Leonas lograron el título al vencer por 2 a 1 en la gran final a Estados Unidos, para conseguir además la clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024.Se trata del octavo título panamericano y el segundo al hilo para la Selección femenina de hockey sobre césped tras el oro conseguido en Lima 2019. Agustina Gorzelany y Eugenia Trinchinetti lograron los goles.



CANOTAJE RENDIDOR

Dos medallas de oro (Agustín Vernice, en K1 1000 y el K4 500 con Gonzalo Lo Moro-Gonzalo Carreras-Manuel Lascano-Agustín Vernice), una de plata (María Magdalena Garro-Brenda Rojas, en K2 500) y una de bronce (Valentín Rossi, en K1 1000) fue el positivo saldo que dejó la jornada de ayer en el canotaje de velocidad en los XIX Juegos Panamericanos.

Vernice arrancó la mañana con el mejor tiempo (y la medalla dorada) en la prueba de K1 1000 metros. Registró 3:29:73 y compartió el podio con otro argentino, Valentín Rossi (bronce, 3:35:49) y el estadounidense Jonas Ecker (plata, 3:34:25.

En la última prueba del día, la de K4 500 metros masculina, llegó la otra medalla de oro para Argentina: Lo Moro-Carreras-Lascano-Vernice triunfaron con un tiempo de 1:20:80.



EN VELA

En la última jornada de la vela de los XIX Juegos Panamericanos – Santiago 2023, Argentina sumó una medalla de oro más (Julio Alsogaray-Malena Sciarra, en Snipe) y dos de bronce (Javier Conte-Martina Silva-María Trinidad Silva, en la categoría Lightning y Luciana Cardozo, en ILCA 6).