Ciberacoso en los niños: la importancia de prevenirlo y de endurecer las penas

El 2 de noviembre último fue el "Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar", y tanto en ese día como cualquier otro, la problemática en constante crecimiento invita a reflexionar sobre este tema tan actual.

Nuestra sociedad sigue avanzando en la digitalización, y los niños están conectados a la tecnología desde una edad muy temprana. Tienen toda la información al alcance de la mano. Gracias a la tecnología, nuestra realidad nos ofrece importantes oportunidades, pero también conlleva importantes riesgos.

Check Point Software Technologies, proveedor líder de soluciones de ciberseguridad a nivel mundial, ya señaló el aumento del ciberacoso entre los jóvenes desde el año 2018.

En Estados Unidos, casi la mitad de los adolescentes estadounidenses de entre 13 y 17 años habían experimentado al menos uno de los seis comportamientos de ciberacoso. El sitio web cyberbullying.org muestra que entre un 10% y un 40% de los adolescentes han sufrido ciberacoso.



OTRA CLASE

DE VIOLENCIA

Normalmente, tendemos a pensar en la violencia como algo físico, pero en realidad el término también se extiende a un marco verbal, en línea y escrito. Sin embargo, ésta no es la única forma de hacer daño a los demás.

Hoy en día, herir a alguien a través de lo digital es una de las formas más comunes de violencia. El ciberacoso comparte muchas similitudes con el acoso en persona: implica el hostigamiento repetitivo de un joven por parte de una persona o un grupo de personas, con una angustia a largo plazo.

El aspecto digital del ciberacoso añade nuevas características específicas. Es un acoso oculto tras el anonimato que proporciona la pantalla, una forma de violencia que puede persistir aún más tiempo (porque el contenido publicado en Internet es muy difícil de borrar por completo), una agresión en la que pueden estar implicadas muchas personas y, por último, un acto persistente y cruel que puede causar graves daños psicológicos a la víctima.



DIFERENTES

FORMAS

El ciberacoso aparece de diferentes formas: generación de contenidos falsos, ciberacoso sexual (publicación de fotos íntimas o compartición no autorizada de contenidos sexuales), recopilación de datos de una persona y difusión de los mismos, publicación de fotos o vídeos sin consentimiento, suplantación de identidad y otros métodos.

Check Point Software recomienda las siguientes medidas de protección contra el ciberacoso:

* No respondas a los ciberacosadores y bloquealos.

* No compartas información personal. No publiques tu dirección, contraseñas, números de teléfono o información bancaria en Internet y sé consciente del tipo de contenido fotográfico que compartes.

* Ajustes de privacidad: en las redes sociales, puedes utilizar la configuración de privacidad para asegurarte de que tus contenidos solo sean visibles para tus amigos.

* Guarda pruebas para la denuncia. Si sufres ciberacoso, guarda información valiosa para denunciar más tarde.

* Pide ayuda. Informar siempre de la situación a las plataformas, al colegio y a las autoridades.

* Seguridad en línea: Tener conocimientos básicos de seguridad en línea es esencial. Establece contraseñas seguras y aprende a utilizar internet con más precaución.

* Educación: La educación es una clave fundamental para prevenir el ciberacoso y cualquier tipo de acoso. Enseñar a las generaciones más jóvenes a comportarse con respeto y a no traspasar límites perjudiciales es nuestra responsabilidad.

* Protección: Los padres también deben prestar atención a cómo interactúan sus hijos en el mundo virtual. Check Point ofrece "Harmony for Education", una extensión diseñada para colegios que permite a los profesores supervisar el comportamiento online de los alumnos y bloquear comentarios ofensivos.



ENDURECER

LAS PENAS

La buena noticia es que países de todo el mundo se están dando cuenta de la necesidad de endurecer las penas y la normativa contra el ciberacoso.

En EE.UU., 44 estados cuentan con sanciones penales para el ciberacoso, mientras que a nivel internacional, algunos países como Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, India, Japón y Filipinas cuentan con leyes contra el ciberacoso.

Sin embargo, con la proliferación de Internet y el crecimiento de un estilo de vida digital, se observa un aumento del ciberacoso. Los padres, los profesores y los propios alumnos pueden ayudar a reducir y detener esta tendencia.

Los especialistas recomiendan "la prevención como la mejor medida de seguridad para ayudar a los niños a tener una experiencia online segura. Uno de los puntos fundamentales para mantener a los alumnos seguros en el mundo virtual es la concientización de las amenazas actuales. Las tareas diarias impiden a los padres estar constantemente pendientes de las actividades online de sus hijos, por lo que es necesario enseñarles las medidas básicas de ciberseguridad; así podrán evitar peligros por sí mismos".

"Desarrollar hábitos como no compartir información sensible con nadie, evitar abrir y descargar archivos de usuarios desconocidos y utilizar contraseñas de acceso seguras son sólo algunos ejemplos de las medidas de seguridad que los jóvenes deben aprender para mantenerse protegidos en el mundo virtual".