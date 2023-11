Líderes árabes presionan a Blinken para que cese el fuego en Gaza tras explosiones en una escuela

Los líderes árabes presionaron públicamente el sábado al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, para que garantice un alto el fuego inmediato en Gaza, horas después de que los palestinos afirmaran que un ataque aéreo israelí mató al menos a 15 personas en una escuela gestionada por la ONU que se utilizaba como refugio.

En una rara muestra abierta de desacuerdo, el jefe de la diplomacia estadounidense replicó junto a sus homólogos jordano y egipcio en una conferencia de prensa, afirmando que un alto el fuego sólo permitiría a los militantes de Hamás reagruparse.

Las potencias mundiales y regionales no han logrado llegar a un consenso sobre cómo abordar la escalada del conflicto en las cuatro semanas transcurridas desde que los combatientes de Hamás, que dirige la Franja de Gaza, irrumpieron en la frontera, causando la muerte de 1.400 personas y tomando como rehenes a más de 240.

Desde entonces, Israel ha atacado Gaza desde el aire, ha impuesto un asedio y ha lanzado un ataque terrestre, despertando la alarma mundial por las condiciones humanitarias en el enclave, según informaron el sábado las autoridades sanitarias de Gaza, en el que han muerto más de 9.488 palestinos.

Blinken se reunió en Ammán con los ministros de Asuntos Exteriores saudí, qatarí, emiratí, egipcio y jordano. "Ahora mismo tenemos que asegurarnos de que esta guerra se detenga", declaró el ministro jordano de Asuntos Exteriores, Ayman Safadi, en la rueda de prensa posterior.

Blinken dijo que todos estaban de acuerdo en la necesidad de paz y en que el actual statu quo en Gaza no podía mantenerse, pero reconoció que había diferencias entre Washington, que sólo ha pedido pausas para permitir la entrada de ayuda en Gaza, y sus aliados. "Un alto el fuego ahora simplemente dejaría a Hamás en su sitio, capaz de reagruparse y repetir lo que hizo el 7 de octubre", dijo Blinken, quien se encontraba en su segundo viaje a la región desde que Israel y Hamás entraron en guerra.



UN ATAQUE ALCANZÓ EL

PATIO DE LA ESCUELA

Testigos palestinos afirmaron que Israel golpeó el sábado por la mañana la escuela de Al-Fakhoura, en Yabalia, donde vivían miles de evacuados. El ejército israelí dijo que una investigación preliminar sugería que no había atacado el lugar "pero la explosión puede haber sido el resultado de fuego de las FDI dirigido a otro objetivo". Añadió que se estaban "examinando las circunstancias". El Ministerio de Sanidad de Gaza informó de que otro misil israelí había matado a dos mujeres en la puerta del Hospital Infantil Nasser. Varias personas más resultaron heridas. Israel no respondió de inmediato a esa información. Una serie de ataques aéreos registrados la semana pasada han devastado partes del campo de refugiados de Yabalia, el mayor de varios asentamientos de refugiados en Gaza, matando al menos a 195 personas, según las autoridades palestinas.