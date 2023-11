La molinería de Latinoamérica debatió el futuro del sector

Por tercera vez, Argentina fue sede de la Asamblea Latinoamericana de Industriales Molineros (ALIM), que este año celebró su cuadragésima primera edición. Organizada por la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM). Esta reunión convocó a los principales referentes de las empresas del sector y especialistas técnicos de los molinos, que se dieron cita del 30 de octubre al 1° de noviembre, en la ciudad de Córdoba.

Sergio Busso, ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba expresó su alegría por recibirlos, “Córdoba puso su primera universidad por tener un molino harinero acompañando”, recordó. “La única manera de poder seguir adelante es uniendo el sector público y privado como engranajes”, sumó Luis Macario, presidente de la Unión Industrial de Córdoba.

“Es muy importante este momento de unión molinera, porque nos levantamos todos los días para superar las crisis actuales y así es que seguimos adelante”, aseguró Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera y organizador del evento; y agregó “Argentina tiene dos problemas: la informalidad en el comercio y la falta de exportación de harinas. Lejos de decir que tuvimos un año extraordinario, esto hace que valore en demasía a los empresarios que forman parte del sector. Aún así, tenemos empresas sólidas que sortean el día a día”.



DISERTANTES CON DISTINTAS

PROPUESTAS DE OPINIÓN

Desde la FAIM informaron que el eje conductor del encuentro fue sembrar las ideas para un nuevo futuro: disruptivo, colaborativo e innovador. Hubo charlas técnicas, de tendencias del mercado y otras más transversales a la industria molinera latinoamericana en general, como la situación política actual. Entre otros temas, se abordaron las perspectivas de la molinería latinoamericana, el consumo y la nutrición.

El lunes 30 se destacaron las disertaciones del ex presidente de España, José María Aznar, del analista político, Andrés Malamud, de la Lic. en Nutrición, Laura Romano, y de la periodista Carolina Amoroso. Además, hubo charlas técnicas sobre optimización de costos, innovaciones en control de calidad, flour world museum y automatización de molinos harineros, entre otras.

Aznar afirmó: “vivimos las consecuencias de la revolución tecnológica y la competencia entre poderes” y “quien controle la tecnología será el poder dominante”. Además, agregó que “hay muchos deseos de unión entre la Unión Europea y el Mercosur. El futuro de iberoamérica está en este enlace”.

Por su parte Malamud comentó: “la democracia en América Latina es resiliente y la manera de resolver los problemas sin derramamiento de sangre, ya que el autoritarismo es recesión”, sumando que “el problema más grande de Latinoamérica es la fragmentación que dificulta operativamente las acciones”. Asimismo añadió que “no se puede estar en el centro si no tenemos toda la última tecnología, por eso Europa quedó en la periferia” en tanto que “nunca en la historia Latino América fue tan poco relevante para el resto del mundo”.

En el ámbito de la nutrición, Romano explicó como para decidir si un alimento es sano o no, debemos entender bien la tabla nutricional y relacionar eso con nuestro problema de salud base, “el sello no es lo único que nos determina si un alimento es saludable o no. Un alimento puede ser saludable aún teniendo sello”.

“El sistema de Octógonos es el sistema más simple de interpretar, aunque no por simple es fácil. Debemos considerar los umbrales de calorías, azúcares, grasas totales, saturadas y sodio por la Organización Panamericana para la Salud”, fundamentó y continuó: “el acto de ‘dietar’ genera aumento de peso. Lo prohibido genera más deseo y eso es por el círculo vicioso ‘dieta - descontrol’”. Por eso, “la única manera de bajar de peso es cambiar el hábito alimenticio con un plan nutricional adecuado”, concluyó.

El martes 31 se realizó el remate del primer lote de trigo cosecha 2023/2024. Algunas de las charlas técnicas fueron sobre los desafíos y oportunidades para el trigo, la excelencia operativa en el acondicionamiento de cereales, el uso de trigo de diferentes orígenes y el almacenamiento y manejo de granos. Entre los disertantes, se contó con la presencia de referentes globales de la FAO, el comunicador Juanjo Vargas, del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Chiqui Tapia, del ex jugador argentino de rugby, Hugo Porta, el ex futbolista argentino, Sergio Goycochea, y del CEO y fundador de APS Broker, Alexei Pinedo.

Referido a los desafíos, Bernard Villaus afirmó que “la sequía ha bajado el rendimiento a nivel general. Mientras que los usos domésticos han aumentado y el consumo animal también”. Asimismo comentó cómo afectó la guerra entre Rusia y Ucrania a la producción y el panorama general. “La producción en Ucrania bajó de 7 a 4.6 mill de hectáreas. Esto en parte, es por la invasión y parte por la crisis económica” explicó.

En cuanto a las oportunidades en una industria molinera en transformación, Andreas Rich dijo: “El mundo está buscando proteínas alternativas a la carne, que sean saludables, accesibles y seguras. Por eso la avena está tomando protagonismo y la arepa de maíz es otro ejemplo de ello”, y agregó: “piensen al mundo más allá del trigo”. Por lo que sostuvo que “una gran oportunidad es la diversificación de productos terminados, haciendo mezclas de harinas”.

Sumado a esto, Rich desarrolló su punto: “hoy día, los molinos para ser rentables deben aumentar su capacidad de molienda a más de 300 toneladas por día, controlar el uso de la energía y sobre todo capacitar a todos los sectores del molino”, además “para sacar más rentabilidad al molino hay que tener suficiente almacenamiento para comprar cuando se quiere y no sólo cuando se tiene espacio”. “Lo más importante para salir adelante es hacer una evaluación técnica, marcar un rumbo de lo que se quiere hacer y planificar el paso a paso para lograrlo”, cerró.

Sobre lo que se espera enfrentar en el mundo de los cereales, Máximo Torero aseguró: “en los momentos de crisis los problemas de los precios de los insumos (fertilizantes, energía y combustibles) superan el precio de los cereales, lo que compromete la economía granaria y reduce el área sembrada, lo que a largo plazo genera suba en los precio de los granos causando inflación alimentaria”, por eso que “tener normas claras de biocombustibles y sostener los precios de los mismos, son claves para garantizar el abastecimiento de alimentos”.

En cuanto a los cultivos, Torero expresó que “la producción de soja va en aumento en 2023 y 2024, lo que favorece el uso de aceites para biocombustibles”. Mientras que “los pronósticos del arroz indican que aumentará el área sembrada por esperar mejores precios, lo que garantiza el abastecimiento. Siempre que el clima acompañe y bajen las recesiones a las exportaciones”.

“Estamos en un periodo de cambio climático que no todos conocemos y la velocidad de los problemas van a mayor velocidad que la capacidad de acción de los humanos. Debemos cambiar la manera de analizar el uso de los recursos naturales y la población debe aprender a bajar los desechos que produce”, finalizó Torero.

El miércoles 1° fue una jornada para analizar las tendencias del mercado. Con las participaciones de Pablo Maluenda, del consultor y analista de mercados, Leandro Pierbatistti, y del presidente de Matba Rofex, Andrés Ponte.

A su vez, las empresas del sector provenientes de todo el mundo presentaron sus avances y novedades en las qué están trabajando para mejorar la industria. Pero esto no fue todo, el evento cerró con la invitación a la próxima edición de la Asamblea Latinoamericana de Industriales Molineros que se realizará en Asunción, Paraguay, del 27 al 30 de octubre de 2024. La siguiente reunión promete ser el lugar ideal para hacer muchos negocios, aprender con charlas de primer nivel y por sobre todo seguir construyendo lazos en la industria molinera, para que siga creciendo a nivel internacional.