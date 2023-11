CRAR subcampeón de la Copa Santa Fe

Este sábado se jugaron las instancias definitorias de la Copa Santa Fe de Rugby en la capital provincial, más precisamente en la cancha de Querandí. Recordemos que los encuentros se disputaron en dos tiempos de 20 minutos.

El Círculo Rafaelino de Rugby en primer término ganó la semifinal de manera contundente ante el dueño de casa por 33 a 5. Hubo dos tries de Mateo Ferrero, dos de Francisco Fuglini, uno de Manuel Mandrille, más dos conversiones de Ricardo Brown y dos de Martín Bocco.

Luego fue el turno de afrontar la final ante CRAI, que previamente había derrotado a Universitario por 24 a 5, y en un encuentro decisivo que el equipo rafaelino jugó de igual a igual ante un rival que presentó mayoría de titulares, ganaron los santafesinos por 20 a 17.

Los puntos de CRAR fueron a través de un try de Ricardo Brown, otro de Nahuel Rojas, más un penal y dos conversiones del propio Brown.

La formación rafaelina fue con Gabriel Morales, Pedro Ambort y Ticiano Hang; Juan Cruz Karlen y Facundo Aimo; Franco Madera, Ian Trossero y Manuel Mandrille; Esteban Appo y Martín Bocco; Ricardo Brown, Francisco Fuglini, Ignacio Martinez, Mateo Ferrero; Jerónimo Ribero.

El tercer puesto quedó para Querandí, que le ganó 24 a 19 a Universitario. De esta manera, el Círculo Rafaelino cerró un buen año de rugby de 15 y ya se prepara para el Seven del próximo sábado 11 de noviembre.