Castellano le solicitó a todo su equipo el máximo compromiso durante la transición

El intendente Luis Castellano convocó a su equipo de trabajo para abordar distintos temas concernientes a su gestión en el marco del período de transición que se encuentra transitando y que tendrá como punto final en poco más de un mes con la asunción de Leonardo Viotti.

El mandatario les solicitó a las y los responsables de cada secretaría sostener hasta el 10 de diciembre "el compromiso asumido para el desarrollo de sus funciones en cuanto a la planificación de cada acción de gobierno". En una reunión que se llevó a cabo en el Salón Verde del Municipio, Castellano le pidió a cada uno de sus colaboradores "apertura, diálogo y transparencia con sus pares de la próxima gestión para que cuenten con todas las herramientas al momento de asumir".

El encuentro se realizó al término de la primera semana en la que los futuros integrantes del gabinete de Viotti -esta semana no estuvo en la ciudad- comenzaron las reuniones con los actuales titulares de secretarías y subsecretarías del Municipio.

Al respecto, Castellano comentó: “Convoqué a todo mi equipo de gobierno para dos temas que son claves en esta etapa: El primero es ir haciendo un cierre de cada secretaría para poder entregar toda la información a cada integrante del equipo del intendente electo. En segundo término, abrir un canal de diálogo fluido, en este proceso de transición que estamos atravesando, con cada área para que todos las y los funcionarios que ingresen en la nueva etapa tengan el camino allanado y puedan sacarse absolutamente todas las dudas en un diálogo sincero y transparente con cada integrante de mi equipo”.

El mandatario, quien prepara la rendición de cuentas con la presentación de un informe que repasa sus 12 años al frente del Gobierno municipal para el martes 5 de diciembre en el Cine Belgrano, afirmó que “esto forma parte de una verdadera convicción que tenemos porque Rafaela está por sobre las diferencias políticas y tenemos que darle fluidez a la transición, pasar toda la información como corresponde para que el equipo que va a asumir el 10 de diciembre lo haga con todas las herramientas” y subrayó que “esto también es la manera en la que nosotros fuimos gobernando durante estos años, o sea, dialogando, no solamente con los que pensamos de la misma manera, sino con los que piensan distinto”.

Castellano expresó que “así se construye la ciudad y de esa manera vamos a ir manejando la transición, con mucha transparencia, porque es también la clave del manejo de los recursos que hemos tenido siempre y que nos ha guiado siempre. Esa es la lógica que le transmití a mi equipo y en ese proceso quiero que se vaya dando”.

“Le he pedido a mi equipo toda la responsabilidad y todo el esfuerzo, 24 por 7, hasta el día 10 de diciembre cuando entreguemos la posta al nuevo gobierno. Eso es fundamental y para eso hay que estar como el primer día, incentivado y respondiendo a la demanda que cada rafaelino y cada rafaelina tiene”, concluyó el actual intendente.

En este marco, el presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero -quien será secretario de Gobierno desde el 10 de diciembre-, confirmó que la cuarta reunión entre Castellano y Viotti junto a quienes integran la mesa de transición se desarrollará este lunes por la tarde en el despacho de Intendencia.