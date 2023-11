El lunes no abrirán las sucursales bancarias

Este lunes 6 de noviembre las sucursales bancarias de todo el país no abrirán para la atención al público, por celebrarse el "Día de las trabajadoras y trabajadores bancarios". Pero atención, porque tampoco operarán las cámaras compensadoras que actúan en la liquidación y compensación de las operaciones.

De esta forma, las operaciones que tengan vencimiento el lunes se liquidarán el día siguiente, martes 7 de noviembre de 2023, según detalló el Banco Central a través de un comunicado.

Durante la jornada estarán igual habilitados los medios electrónicos, como cajeros automáticos y los home banking, y estarán disponibles los sistemas de pagos digitales, como las billeteras, las tarjetas de débito y de crédito y se podrá realizar pagos con transferencia.

Por el Día del Trabajador Bancario la Comisión Nacional de Valores (CNV) declaró feriado bursátil para el próximo lunes. Es decir que, además de los bancos, no operará ni el mercado cambiario, ni la Bolsa.

Los bancos destacaron que se podrán realizar pagos y transferencias usando la aplicación de las entidades financieras o a través del homebanking y se podrán hacer extracciones en supermercados y farmacias.

Las operaciones con vencimiento ese mismo día se liquidarán al día siguiente, como así también las liquidaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Según el calendario dispuesto por ente previsional los DNI terminados en 6 y 7 pasarán al martes 7 y los que terminan en 8 y 9 el miércoles 8 de noviembre.

Las operaciones con vencimiento ese mismo día se liquidarán al día siguiente, como así también las liquidaciones de la Anses.

El Día del Bancario se celebra en la Argentina el 6 de noviembre en conmemoración de un hito histórico para los trabajadores del sector financiero. En 1950, se logró un acuerdo entre los empleados bancarios y las entidades bancarias que estableció mejoras en las condiciones laborales y salariales de los trabajadores.

Este acuerdo, conocido como el Convenio Colectivo de Trabajo, marcó un hito en la lucha sindical y laboral de los bancarios, y desde entonces se ha celebrado el 6 de noviembre como el Día del Bancario en reconocimiento a esta importante conquista laboral. La fecha es una ocasión para recordar y honrar la lucha y el esfuerzo de los empleados bancarios en busca de mejores condiciones de trabajo y beneficios para su gremio.

Este lunes será también conmemoración del 99° aniversario de la constitución del sindicato de la Asociación Bancaria. Con el correr de los años, se incorporó esta fecha como no laborable en el gremio. Ese "logro" estuvo abolido durante los gobiernos militares, pero luego con la vuelta de la democracia se incorporó nuevamente.