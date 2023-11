El campo alertó que el Presupuesto 2024 incluye un "impuestazo" para el sector

La Mesa de Enlace agropecuaria expresó su "preocupación" por la propuesta de recorte de beneficios impositivos hacia el sector que se incluyó en la discusión del Presupuesto Nacional 2024. En un comunicado de prensa firmado por las cuatro entidades agropecuarias se apunta a la "separata" que envió el ministro de Economía, Sergio Massa, donde pretende avanzar en la quita de algunas exenciones y privilegios impositivos de diferentes sectores económicos con el fin de reducir el déficit fiscal.

"La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias expresa su preocupación ante la separata que el Poder Ejecutivo incluyó como anexo del proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2024, sugiriendo al Congreso debatir sobre diversos temas de la normativa tributaria", señala el documento.

Para el sector agropecuario "los temas incorporados en el documento, de ser modificados, significan un ´impuestazo´ fiscal para los productores". A juicio de la Mesa de Enlace, de prosperar esta iniciativa, "sin duda generará menor actividad, desaparición de productores y estancamiento productivo". "Recordemos que dentro de la cadena la traslación impositiva se hace sobre el eslabón primario, como viene sucediendo largamente", subrayaron desde el sector.

Asimismo, precisaron que "los puntos incluidos por el PEN y sobre los que se busca impulsar modificaciones que atentarían contra el sector son:

a. Exención de los inmuebles rurales a los efectos del cálculo del impuesto a los Bienes Personales.

b. El IVA a los arrendamientos de tierras rurales c. La alícuota reducida en el IVA a las carnes, frutas, legumbres y hortalizas frescas.

d. Valuación de la hacienda.

e. Cómputo como pago a cuenta del Impuesto a las ganancias del 45% del impuesto sobre los combustibles.

f. Alícuota de los impuestos a los combustibles (hoy valores fijos).

g. Reducción del impuesto sobre los combustibles, por incorporación de Biodiesel no gravado.

h. Ajuste por inflación impositivo.

i. Exención del impuesto a las ganancias de las cooperativas.

"Apelamos a los legisladores a no convalidar la presentación del Ejecutivo, para no reiterar errores, porque ya conocemos los resultados que provocarán, en el marco del déficit fiscal y el aumento de presión impositiva", subrayaron las entidades.

En esa línea, enfatizaron que "se necesita una mirada nueva para viejos temas mal resueltos, dentro de un marco institucional que dé certeza para seguir produciendo y generar así empleo, arraigo y actividad económica".



EL GOBIERNO CRUZÓ A LA

DIRIGENCIA AGROPECUARIA

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, rechazó el planteo de las entidades agropecuarias que denunciaron la intención del Gobierno nacional de aumentar impuestos al sector y las acusó de "intentar sembrar el miedo".

"Lamentablemente distintos sectores que representan a la producción primaria intentan sembrar un miedo innecesario entre los productores ante algo que no es intención del Gobierno", señaló Bahillo a través de sus redes sociales.

Bahillo recordó que "el Poder Ejecutivo remitió el proyecto de presupuesto 2024 con un déficit del 0,9% del PBI, y para corregir este déficit envió una separata que contiene los beneficios impositivos para todos los sectores económicos de nuestro país, que representa un gasto del 4,8% del PBI".

Frente a ese escenario remarcó que "serán los legisladores quienes definan que beneficio modificar para alcanzar un presupuesto equilibrado".

Bahillo enfatizó que "no es intención de nuestro espacio modificar la situación impositiva de los pequeños y medianos productores, ni del sistema cooperativo". "Espero llevar tranquilidad a los productores y productoras con este mensaje y apelo a la honestidad intelectual de las entidades para que me ayuden a transmitirlo", dijo el secretario. (NA)