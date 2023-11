"El productor invierte, no especula" afirma la Sociedad Rural de Rosario

La Sociedad Rural de Rosario manifestó su repudio ante "reiteradas declaraciones periodísticas que dan a conocer datos erróneos que no condicen con la realidad del país" a la vez que salió a hacer una serie de aclaraciones. "En el caso de los combustibles, el campo consume el 28% del gas oil, 1 de cada 3 litros utilizados en Argentina, 3,8 millones de m3 es decir U$S 3.535 millones, de ello U$S 1.660 millones son para agricultura, U$S 1.025 millones para producciones regionales y aproximadamente U$S 850 millones en actividades ganaderas", señala el documento. "Surge a las claras que el combustible es utilizado para la producción y no como un método especulativo" agrega a la vez que indica que "se necesita un mercado regularizado en disponibilidad y precio".

"Para garantizar el abastecimiento, se requiere un plan integral que sincere el precio y no un barril criollo a muy bajo precio por debajo del barril internacional, que sumado a la brecha cambiaria genera una exportación hormiga, ya que no es rentable abastecer a un mercado interno con precio de combustible pisado por el gobierno", afirma la Rural de Rosario.

Asimismo, considera que "el combustible se importa, dilapidando divisas cuando debería aumentar el corte del bioetanol que se produce de la destilación del maíz y la caña de azúcar". En tal sentido, consigna que "hoy en nuestro país dicho corte es del 12%, en Brasil del 27% y en Paraguay del 25%, por tanto si se aumentara la proporción, incrementaría el agregado de valor, el desarrollo industrial y por ende el económico, generando más trabajo y arraigo en el territorio".

Otro reclamo es porque "existe falta de repuestos, fertilizantes y fitosanitarios, debido a la incorrecta política de importaciones que frenan la producción tanto industrial como agropecuaria".

"En síntesis y como hemos dicho en reiteradas oportunidades, el productor agropecuario es el motor fundamental hoy para el crecimiento de nuestra economía. Es la actividad que genera mayor inversión en su explotación, más empleo en las diferentes provincias en donde se encuentran alojadas sus actividades y movilización en el comercio, la industria local, la construcción, con la permanencia de los ciudadanos en sus territorios", remarca en defensa del campo.

En este escenario, la Sociedad Rural de Rosario solicitó al futuro gobierno "armar un plan de estabilización para la macro y micro economía, que debe prever la valorización de la moneda, la unificación del tipo de cambio, reglas que garanticen el libre comercio y la transparencia de los mercados internos e internacionales, todo en un marco de reglas claras a largo plazo".

En resumen, se trata de implementar "las políticas adecuadas para llevar adelante el desarrollo productivo económico local, regional y nacional, con las herramientas necesarias para una mayor inversión que redundará en mejor recaudación e ingreso de divisas que el país hoy tanto necesita".