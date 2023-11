Fundación Mediterránea no le renovó el contrato a Melconian

La Fundación Mediterránea finalizó hoy su vínculo con el economista Carlos Melconian tras el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, adverso a Patricia Bullrich, la candidata que mejor sintonizaba con sectores empresariales ortodoxos.

"Los miembros del Consejo de Administración de Fundación Mediterránea dijeron que considerando que el contrato fue concluido en octubre de 2023, se dar por finalizado el programa y el vínculo con el señor Carlos Melconian, agradeciendo profundamente la colaboración que ha brindado al equipo y a la institución en general. El consejo evalúa los pasos a seguir para garantizar la labor del IERAL y el grupo de investigadores que lo conforman", agregó la Mediterránea.

Con el aval de grandes empresas, Melconian asesoró a la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, en la campaña electoral previa a las elecciones del 22 de octubre, en las que la candidata resultó tercera y no ingresó al balotaje que disputarán Sergio Massa y Javier Milei el 19 de noviembre.



¿MELCONIAN PODRÍA SER

FUNCIONARIO DE MILEI O MASSA?

Hace tiempo que Melconian aspira a ocupar el Ministerio de Economía. De hecho, cuando Mauricio Macri lo designó presidente del Banco Nación en 2016, era uno de los hombres que más cotizaba para asumir al frente del Palacio de Hacienda.

En la campaña, hubo duros cruces de Melconian con el candidato oficialista Sergio Massa, quien expresó su enojo cuando el ministro de Economía reveló el encuentro que habían mantenido en el marco de reuniones con los diferentes espacios políticos. También las había tenido con Milei.

Días atrás, cuando a Milei le preguntaron si incorporaría a Melconian a su gabinete, dijo que no, pero sostuvo lo contrario sobre el histórico socio de "Melco", Rodolfo Santángelo, cuyas cualidades técnicas el candidato libertario ponderó. La consultora histórica que funciona desde los ´90 siempre fue Melconian&Santángelo (M&S).



¿LA MEDITERRÁNEA QUISO REPETIR

EL PLAN DE CONVERTIBILIDAD?

Melconian se sumó como presidente del Ieral de la Mediterránea en diciembre de 2021. "La Argentina necesita un programa macro, y un cambio profundo en la organización económica. Nuestra incorporación al grupo de investigadores y economistas del IERAL, tiene por objetivo unir esfuerzos y aprovechar el alcance regional del Instituto para diseñar y estar en condiciones de ejecutar políticas públicas que tengan en cuenta los incentivos para hacer crecer a la Argentina productiva, replantear la relación Nación-Provincias, y ampliar la visión federal de las soluciones económicas", dijo entonces el economista.

Sostuvo que "esta unión de esfuerzos incluirá, con el tiempo, a técnicos, especialistas y otros think tanks de la Argentina y el mundo. Un gran desafío que aceptamos con mucho entusiasmo y responsabilidad".

Melconian había sido sondeado por Macri para suceder a Nicolás Dujovne en 2018, pero que testigos de aquella épocas sostienen que el economista pidió condiciones consideradas inaceptables por el entonces presidente de la Nación.

En la campaña actual, Melconian enfrentó la compleja tarea de criticar al mismo tiempo las propuestas de Massa y Milei, asegurando que él estaba a cargo de un equipo técnico completo y con propuestas realistas.

Tras el resultado del 22 de octubre, la Mediterránea dijo que los equipo del instituto IERAL se colocaba "a disposición del próximo Presidente de la Nación". (NA)