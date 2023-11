Se extiende la recesión en la provincia de Santa Fe

La actividad económica santafesina registró en agosto último una caída del -0,2%, señala el informe del Índice Compuesto de Actividad Económica de la Provincia de Santa Fe, que elaboró el Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio (BCSF).

“La economía provincial continuó transitando una fase contractiva moderada, en el marco de un estancamiento de mediano plazo”, sostiene el informe. La variación interanual fue de -0,9% y el acumulado en los ocho primeros meses de este año registra una merma de -0,1%. “En este sentido, al octavo mes del año, se prolonga la fase contractiva: una recesión que, al mismo tiempo, resulta más moderada de lo que sugiere el contexto donde se enmarca el ciclo económico actual”, amplía.

Los sectores que tuvieron variaciones positivas fueron ventas en supermercados, 0,7% y puestos de trabajo, 0,6%. En tanto, las series con cambios negativos fueron: consumo de cemento, -0,1%; remuneraciones reales, -0,2%; producción industrial, -0,5%; recursos tributarios, -1,0%; el patentamiento de nuevos vehículos, -4,6% y demanda laboral, -5,6%.

“El sector industrial como conjunto atraviesa una coyuntura desfavorable, agudizada por las restricciones que impiden el normal desarrollo de las principales actividades. Más aún, en lo que respecta particularmente a la agroindustria la situación se encuentra agravada por los efectos de una de las peores sequías de los últimos tiempos”, subraya el documento del CES.

Afortunadamente -continúa-, los puestos de trabajo registrados aún no se encuentran perjudicados; pero los salarios reales están cayendo en forma sostenida, especialmente si se los mide en términos internacionales.

También cabe mencionar que la recesión está siendo ciertamente “contenida” por los efectos de la inflación y por políticas de aliento al consumo, de corto plazo. La espiral de precios altera las decisiones de gasto de los agentes económicos que tratan de cubrirse con la adquisición de bienes; esto, sumado al paquete de medidas de “alivio fiscal” implementadas luego de las elecciones PASO nacionales del 13 de agosto, intensificadas en septiembre y octubre, explican el desenvolvimiento de algunas variables.

En este marco, “ceteris paribus”, las proyecciones hacia fin de año señalan la continuidad de un proceso recesivo leve pero cargado de incertidumbre. La situación macroeconómica de Argentina está llegando a un límite, siendo cada vez más difícil de estabilizarse sin definiciones de fondo.

Asimismo, las expectativas empresarias para incrementar personal (demanda laboral) llevan cuatro meses consecutivos ubicándose al pie de ambas tablas, registrando en agosto de 2023 una caída mensual de 5,6% y agudizando el saldo interanual a -38,4%. A pesar de esto, los puestos de trabajo registrados (altas nuevas) mantienen un leve incremento mensual (0,6%), y se ubicaron un 3,3% por encima del valor correspondiente a agosto de 2022.

El conjunto de remuneraciones reales de los empleados registrados marcó una disminución mensual del 0,4%, alcanzando prácticamente el mismo nivel que tenía en julio de 2022 (0,9%). La serie representativa del consumo, ventas en supermercados de la provincia de Santa Fe (grandes superficies), volvió a registrar un incremento, aunque leve, en su variación mensual (0,7%), y en la comparación interanual acumuló una variación del 5,2%.

El consumo de cemento en la provincia, indicador asociado al sector de la construcción, también se contrajo, experimentando una baja de 0,1%, cuarta variación mensual negativa consecutiva. En la comparación interanual, registró una caída del 3,5%. Otro indicador de la inversión en bienes durables, el patentamiento de vehículos nuevos, agudizó la caída registrándose una tasa mensual de -4,6%. Por su parte, la variación acumulada durante el último año arrojó un valor de -4,7%.

El indicador relativo a la producción industrial presentó una disminución del -0,5% entre julio y agosto de 2023; y del -8,3% en comparación con agosto de 2022. En el siguiente apartado se detalla el comportamiento particular de los principales indicadores del sector manufacturero, que permiten ampliar el análisis sobre este resultado.

La serie representativa de los recursos tributarios de la provincia (en términos reales) registró una disminución mensual del 1,0% en agosto de 2023, y del -3,2% en el acumulado anual. Si bien todavía en agosto, la recaudación impositiva correspondiente al principal impuesto provincial (Ingresos Brutos) continuó creciendo, se destacó la caída en los ingresos coparticipados por el gobierno nacional hacia Santa Fe.

En tanto, el consumo de energía eléctrica industrial en la provincia de Santa Fe (no incluye cooperativas) obtuvo una variación prácticamente nula en agosto. Sin embargo, en la comparativa interanual, priman las tasas negativas consecutivas desde enero de 2023. El consumo de gas en la industria se mostró a la baja, con tasas del -2,2% mensual, y -16,9%, interanual. El consumo de hidrocarburos líquidos en la agroindustria y el transporte registró una tasa mensual en torno al 1,5%, con datos a agosto de 2023. En términos interanuales, muestra también una tasa positiva (4,0%) luego de doce variaciones consecutivas en terreno negativo (situación que da cuenta de un menor nivel de actividad agropecuaria y agroindustrial).

Por otra parte, la serie representativa de la molienda de semillas de soja y girasol en la provincia de Santa Fe continúa la caída ininterrumpida que comenzó en enero de 2022. Durante la última medición mensual la tasa fue de -3,6%, mientras que la tasa de cambio interanual se ubicó en torno al -30,0%. Producto de la merma en la producción registrada en la última compaña y la escasez en la entrega de materia prima por parte de proveedores a las plantas procesadores, la serie se encuentra en un nivel históricamente bajo.

En términos agregados, la serie representativa de faena total (bovinos más porcinos), en la provincia, mostró su segunda caída mensual consecutiva (-1,8% en septiembre de 2023), revirtiendo parte del crecimiento que se venía observando desde mediados de 2021 y ubicándose por debajo de igual periodo del año pasado (-2,1%). Esta situación pone de manifiesto los problemas productivos que se observan en todo el entramado agroindustrial, como consecuencia de la sequía y las inestabilidades macroeconómicas del país. Cabe destacar que en particular se ha acentuado la caída de faena bovina en la provincia de Santa Fe, con un nivel de producción que, sin embargo, aún se mantiene en guarismos elevados. Por el contrario, la faena de porcinos en la provincia creció un 1,2% durante septiembre, aunque con un volumen de producción considerablemente menor en términos relativos.

Finalmente, la producción láctea registró una caída mensual del -0,8% en septiembre de 2023; mientras que en términos interanuales experimenta su doceava disminución consecutiva (-3,5%, Sept 2023/ Sept 2022).