Boca ante Fluminense, en busca de su séptima Copa Libertadores

BUENOS AIRES, 4 (NA) -- Boca buscará hoy quedarse con su séptima Copa Libertadores cuando se enfrente mañana a Fluminense en la final del certamen continental que se llevará a cabo en la ciudad de Río de Janeiro.

El encuentro tendrá lugar en el mítico estadio Maracaná desde las 17, contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, mientras que el VAR estará a cargo del chileno Juan Lara y la transmisión en directo será de la señal deportiva ESPN y la plataforma Star +.

Boca llega a este compromiso luego de dejar en el camino a Palmeiras de Brasil en las semifinales tras dos empates (0 a 0 de local y 1 a 1 de visitante) y, una tanda de penales que tuvo al arquero Sergio "Chiquito" Romero como figura descollante.

El equipo de Jorge Almirón está ante la posibilidad histórica de alcanzar a Independiente como el más ganador de Copas Libertadores con siete en su palmarés. Para ello, deberá ahuyentar los fantasmas del pasado, en los que tuvo traspiés al perder las finales de 2012 (frente a Corinthians) y la de 2018 a manos de River.

Para este encuentro, el entrenador dispondrá de su equipo de gala en casi su totalidad, ya que el capitán Marcos Rojo se perderá el partido porque fue expulsado en las semifinales y su lugar será ocupado por Nicolás Valentini, quien tuvo una recuperación favorable de un traumatismo en la pierna derecha.

El jugador formará la zaga central junto a Nicolás Figal, mientras que Luis Advíncula y Frank Fabra estarán en los laterales, para armar la línea de cuatro que defenderá al arquero "Chiquito" Romero, quien estará bajo los tres palos.

En el mediocampo, Cristian Medina y Valentín Barco estarán por las bandas y serán los encargados de generar el juego del equipo, mientras que Guillermo Fernández y Ezequiel Fernández tendrán la tarea de dar contención en el centro.

La delantera que dispondrá Almirón, será con el experimentado Edinson Cavani y el buen presente de Miguel Merentiel, quien le ganó la pulseada a Darío Benedetto, que esperará su oportunidad entre los relevos.

Por su parte, Fluminense viene de eliminar a Inter de Porto Alegre en las semifinales con un resultado global de 4 a 3 y tendrá ante Boca el partido más importante de su historia, ya que nunca ganó un título internacional y está a un partido de conseguirlo.

El entrenador Fernando Diniz no confirmó el equipo debido a que la dupla central de la defensa a lo largo del certamen fue compuesta por Nino y Felipe Melo, pero diferentes inconvenientes físicos ponen un signo de pregunta sobre la participación de ambos en la gran final.

El primero de ellos sufrió un esguince de rodilla el pasado 14 de octubre en un entrenamiento con la selección de Brasil y se entrenó en triple turno para llegar al partido, mientras que el zaguero de 40 años se está recuperando de una molestia en el muslo de la pierna derecha.

Todo parece indicar que ambos finalmente serán de la partida, ya que la recuperación fue buena aunque, de no estar en óptimas condiciones, se arriesgarían a jugar.

Al margen de estos dos casos particular, el cambio que haría Diniz con respecto al equipo que eliminó sobre la hora al Internacional de Porto Alegre de Eduardo Coudet es el de incluir en el equipo inicial a John Kennedy, de características mucho más ofensivas que Alexander, para acompañar a Germán Cano en el ataque.

Además, volverá a la titularidad Samuel Xavier en el lateral derecho tras cumplir la fecha de suspensión luego de ser expulsado en el partido de ida frente al Inter.



Las probables formaciones:



Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Nicolás Valentini, Frank Fabra; Cristian Medina, Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández, Valentín Barco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Jorge Almirón.



Fluminense: Fabio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; André; Arias, Ganso, Keno; John Kennedy y Germán Cano. DT: Fernando Diniz.



Estadio: Jornalista Mário Filho (Maracaná), Río de Janeiro.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

VAR: Juan Lara (Chile).

Hora de inicio: 17. TV: ESPN y Star +.