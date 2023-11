Israel bombardeó en Gaza a un convoy de ambulancias

Mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pedía este viernes al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que hiciese “más para proteger a los civiles” en Gaza y Cisjordania, Israel atacó una ambulancia en la ciudad de Gaza que, dijo, transportaba una célula de militantes, pero que, según las autoridades sanitarias del enclave controlado por Hamás, evacuaba heridos desde el norte asediado hasta el sur del territorio. Ashraf al Qidra, portavoz del Ministerio de Salud de Gaza, dijo que la ambulancia formaba parte de un convoy atacado por Israel que salía del hospital Al Shifa, y añadió que había "un gran número" de muertos y heridos, pero no dio cifras.

Qidra sostuvo que Israel había atacado el convoy de ambulancias en más de un lugar, incluida la puerta del hospital de Al Shifa y la plaza Ansar, a un kilómetro de distancia.

El Ejército israelí afirmó haber identificado y alcanzado una ambulancia "utilizada por una célula terrorista de Hamás" en la zona de combate. Afirmó que varios combatientes de Hamás habían muerto en el ataque y acusó al grupo de trasladar militantes y armas en ambulancias.

El Ejército israelí no aportó pruebas que respalden su afirmación, pero dijo en un comunicado que tenía intención de publicar más datos.

Más temprano el viernes, Qudra dijo que las ambulancias enviarían a los palestinos heridos en estado crítico que necesitaban atención urgente en Egipto desde la asediada ciudad de Gaza hasta el sur del enclave.

Israel, que ha acusado a Hamás de ocultar centros de mando y entradas a túneles en el hospital de Al Shifa, había ordenado a todos los civiles que abandonaran el norte de Gaza el mes pasado y su ejército cercó la zona el jueves. Hamás y las autoridades del hospital de Al Shifa han negado que las instalaciones sean utilizadas como base por combatientes.

Un video compartido en las redes sociales, que Reuters verificó, mostraba a personas ensangrentadas junto a una ambulancia con luces intermitentes en una calle de la ciudad, mientras la gente se apresuraba a ayudar. Otro video mostraba tres ambulancias en fila, con una docena de personas inmóviles o que apenas se movían a su lado. En las inmediaciones había charcos de sangre.



RECHAZO A PEDIDO

DE ESTADOS UNIDOS

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, instó a Israel a detener temporalmente su ofensiva militar contra Gaza para permitir la entrada de ayuda al enclave palestino, pero se encontró con la oposición del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien la rechazó a menos que se libere a los rehenes en manos de militantes de Hamás.

Blinken llegó a Oriente Medio por segunda vez en menos de un mes, tratando de equilibrar el apoyo de Washington a Israel por el mortífero ataque de Hamás del 7 de octubre con la preocupación por las víctimas civiles debido a los bombardeos israelíes.

Aunque Estados Unidos ha mantenido su firme apoyo a Israel, su retórica se ha ido desplazando cada vez más hacia apoyar la ayuda humanitaria para Gaza, la adopción de medidas para evitar la muerte de civiles y el establecimiento de pausas en los combates para facilitar las labores de liberación de los más de 240 rehenes secuestrados por Hamás en Israel.

En una conferencia de prensa, Blinken pidió una pausa humanitaria que permita la entrada de ayuda en Gaza, facilite la liberación de los rehenes y deje que Israel alcance su objetivo de derrotar a Hamás.

Blinken dijo que debatió con el primer ministro Benjamin Netanyahu y el gabinete de guerra israelí cómo, cuándo y dónde se pueden aplicar las pausas y qué entendimientos deben alcanzarse, pero que Washington reconocía que llevaría tiempo y requeriría la coordinación de los socios internacionales.

Sus comentarios indicaron que cualquier acuerdo con Israel sigue siendo difícil de alcanzar, con muchos puntos de fricción aún por resolver.



UNA GUERRA REGIONAL

El líder del grupo libanés Hezbolá, que es respaldado por Irán, advirtió el viernes a Estados Unidos de que si Israel no detenía su asalto a Gaza, el conflicto podría convertirse en una guerra regional. Sayyed Hassan Nasrallah, en su primer discurso desde que estalló la guerra entre Israel y Hamás el 7 de octubre, amenazó también a Estados Unidos, principal aliado de Israel, insinuando que su grupo estaba dispuesto a enfrentarse a los buques de guerra estadounidenses en el Mediterráneo.

Hezbolá ha estado enfrentando a las tropas israelíes en la frontera entre Líbano e Israel, en la escalada más mortífera desde que libró una guerra con el Estado judío en 2006. (Reuters-NA)