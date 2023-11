¿Gimnasia de Mendoza o Estudiantes de Río Cuarto?: Soloa y su preferencia

Atlético de Rafaela sigue adelante con su puesta a punto de cara a la serie de cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, en busca del ascenso a Primera División. Mientras tanto, la espera gana su espacio y la ansiedad crece. Este sábado la ‘Crema’ conocerá a su rival, y por barrio Alberdi Facundo Soloa dio su preferencia: “Ojalá que nos toquen los mendocinos”.



Hoy, 13hs y en cancha de Platense a puertas cerradas, jugarán los 45 minutos que restan de Quilmes y Gimnasia de Mendoza. Igualan 0 a 0 y la ventaja deportiva es para el ‘Cervecero’. Si todo termina así, el rival de Atlético en cuartos de final será Estudiantes de Río Cuarto, de lo contrario, si Gimnasia le gana a Quilmes, los mendocinos se verán las caras con el equipo de Ezequiel Medrán.



La preferencia por uno u otro va más allá de lo netamente futbolístico. Atlético tendría ventaja deportiva sobre Gimnasia y no así sobre Estudiantes.



Así y todo, el elenco albiceleste ya dio muestras de no especular con el empate y ante Defensores de Belgrano jugó a ganar o ganar.

“Queríamos imponernos, hacernos fuertes en nuestra cancha y sin pensar en la ventaja, si pensas en eso te relajas, te tiras para atrás y era un elenco que si te llegaba a convertir se nos iba a hacer muy difícil poder entrarles. El equipo se vio, demostró y es la forma, es lo que somos”, apuntó Soloa, en conferencia de prensa, que luego agregó: “Estamos muy contentos, hicimos todo para ganar este partido sabiendo que teníamos una ventaja pero nunca pensamos en eso, el equipo respondió, tuvo actitud, fue al frente y esta es la forma que queremos competir”.



Y sobre la posibilidad de sortear con éxito la primera instancia de estos playoffs, el Colo indicó: “Es un orgullo muy grande porque Atlético es esto, siempre debería estar peleando cosas importantes. La verdad que sabíamos que iba a ser difícil, un equipo cerrado, estamos muy ilusionados y trato de trasmitir lo que uno siente a los chicos que no son de acá, el año pasado nos tocó las malas y ahora es diferente, pero tenemos que ir paso a paso, ahora enfocados en lo que viene”.



El cierre de la temporada regular encontró a Atlético con un ‘bajón’ en lo futbolístico, y no fue el equipo que supo ser en gran parte del torneo, lo que le permitió conseguir resultados muy positivos y estar siempre en puestos de clasificación.



“Es la forma de competir que queremos, sin dudas, así se deben jugar estos partidos porque es difícil, nadie te regala nada. Estuvimos concentrados los 95 minutos y eso es buenísimo, transmitir eso para lo que viene, dos semanas más tenemos”.



Y a la hora de hablar de la posibilidad concreta de pelear por el ascenso, Soloa se mostró muy cauto: “Tenemos que ir día a día, sabemos los equipos que tenemos enfrente. Está para cualquiera, no hay ningún ‘cuco’, nadie te impone. Es concentración pura, nadie da lugar a nada y nosotros sabemos que generamos situaciones. Atlético es familia, todos tenemos que ir por el mismo lugar, el camino es este. Todos de la mano va a ser mejor”.



Por último, y no menos importante, también le dedicó unos minutos al gran goleador que tiene el equipo, Claudio Bieler. Y en relación al ‘Taca’, el mendocino manifestó: “El tipo sabe lo que hace, tiene miles de estas guerras, confiamos en él, y lo demuestra, le quedan y sabemos que es letal. Pudo terminar bien, gracias a dios está bien”.