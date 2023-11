La Escuela "Domingo de Oro" cierra el año con su "Maratón de Lectura"

La Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada Nº 204 "Domingo de Oro" realizó ayer su "Maratón de Lectura" en la que participaron estudiantes de distintos cursos y años, una forma de cerrar las actividades anuales del Departamento de Lectura. "En nuestra institución le damos importancia a la lectura. Tenemos el honor de recibir durante el año a diferentes escritores. Y ahora finalizamos el 2023 con una gran fiesta, con una Maratón de Lectura" decía la invitación formal. Aunque también hubo música, teatro y muestras como para poner en común el trabajo educativo.

La directora del establecimiento, María de los Milagros Garetto, expresó que "la Maratón de Lectura es el resultado de un trabajo que se hace durante todo el año con los profesores de lengua, en el marco de la propuesta del Departamento de Lengua". "En las clases van trabajando distintos libros a partir de los cuales los alumnos los analizan y hacen producciones artísticas como conclusión de la actividad" explicó a la vez que señaló que "en esta Maratón cada curso trata presentar y exponer el resto de la escuela lo que ha hecho".

El jueves la Maratón comenzó con "el Rincón del Escritor donde los alumnos de ciclo básico expusieron las maquetas que armaron con todos los libros que leyeron" en tanto que este viernes expusieron "obras de teatro que hicieron a partir de las lecturas que efectuaron a lo largo del año". En la agenda queda, el 14 de noviembre, una muestra de cuadros motivados por la lectura de esos libros.

Por su parte, la docente de Literatura, Vanesa Alesio, afirmó que "nuestro trabajo abarca desde marzo hasta la fecha, no dejamos nunca de trabajar con libros, con cuentos, trabajamos textos clásicos, textos contemporáneos y se cierra la planificación anual de la materia con esta Maratón que los chicos disfrutan muchísimo".

Asimismo, Alesio destacó que "los alumnos participan activamente, los docentes de Lengua somos los guías para que ellos puedan producir los guiones luego de la lectura de cada texto, elegir quiénes van a actuar, definir el vestuario, la escenografía entre otros aspectos". "Es trabajo de los chicos, nosotros realmente acompañamos, tratamos de promover la lectura, promover el entusiasmo, pero es realmente 100% del trabajo de los chicos", agregó.

Tras agradecer al equipo directivo de la Escuela que lidera Milagros Garetto por "el apoyo a cada una de las actividades que proponemos desde el Departamento de Lengua y Literatura", Alesio resaltó que "en este 2023 tuvimos dos charlas en el establecimiento, la primera con la escritora, Esther Andradi, quien vive actualmente en Alemania pero vino a la Argentina en agosto para presentar su nuevo libro, y también el 2 de octubre recibimos al escritor Ezequiel Dellutri, quien dio una charla excelente". "Los chicos estuvieron muy felices de participar, la posibilidad de conocer a un autor no sucede seguido cuando estamos en el interior, pero nosotros pudimos lograrlo con aportes de la escuela, del Centro de Estudiantes y otros más", amplió.

Alesio, quien está al frente del Departamento de Lengua y Literatura de la Escuela Normal, remarcó que "trabajamos muchísimo con los chicos tratando de que no se pierda ese estímulo por la lectura, la escritura y toda esta producción que podemos ver en el Maratón, con obras de teatro y otras propuestas".