El 28 de noviembre inicia el juicio oral a Emanuel S.

Después de 2 años y 8 meses preso con prisión preventiva, por un presunto caso de abuso sexual, Emanuel S. tendrá su juicio oral, que comenzará el martes 28 de noviembre y se prolongará hasta el 5 de diciembre.

Recordemos que este caso viene movilizando públicamente a su madre Alicia Riberi y a su esposa Melisa Girardotti, a través de la agrupación “Verdad y Justicia” de Rafaela, donde las mujeres sostienen que esta causa se trata de una falsa denuncia y que Emanuel S. es totalmente inocente.

“Hoy más que nunca necesitamos estar acompañadas; no nos dejen solas”, pidieron Alicia y Melisa, quienes protagonizaron más de un contrapunto público con el juez Matías Drivet principalmente, debido a su discrepancia con el magistrado en torno a las medidas cautelares y la presunta inocencia de su familiar; lo cual se vio reflejado en la vereda de Tribunales, donde la Agrupación protestó efusivamente en los últimos tiempos y al dictársele al encartado una prórroga extraordinaria de 10 meses adicionales en su prisión preventiva.



PALABRAS DE LA MADRE

Y LA ESPOSA DE “EMA”

Alicia Riberi, la madre de Emanuel, dijo que, “Hace prácticamente dos años y medio estamos en una lucha intensa, tratando de mostrar y que se vea la verdad, porque Emanuel es inocente. Tenemos todo tipo de pruebas, tenemos médicos, profesoras, maestros, peritos… y lo que es más importante, toda la familia que vivía en el domicilio, somos testigos de que nada pasó”.

Agregó Alicia: “Lamentablemente, Emanuel es el daño colateral de un odio contra mi. Eso despejó un montón de cosas horribles. Por eso ayúdennos a mostrar la verdad y estén con nosotros en el juicio de Emanuel”, cerró.

A lo que agregó su esposa Melisa Girardotti: “Ya tenemos la fecha del juicio. Este 28, 29 y 30 de noviembre, y 1 y 5 de diciembre. Queremos pedir que nos acompañen más que nunca. Vamos a estar afuera de los Tribunales de Rafaela todo lo que dure el juicio. Las audiencias están previstas de 8 a 12 de la mañana”.

“El 1 de diciembre –continuó- va a estar presente Valentina Ortiz, ella es influencer que lucha contra las falsas denuncias. Y como fue todo este tiempo, lo único que pedimos es ‘Basta de falsas denuncias’, ‘Igualdad ante la Ley’, y que la Defensa sea escuchada. Dejen de ignorar las pruebas, los verdaderos violadores tienen que estar presos pero los inocentes no. Por eso hoy más que nunca acompáñennos a pedir Justicia por ‘Ema’. No nos dejen solas”, concluyó la esposa de Emanuel S.