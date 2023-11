Continúa la alarma por la imposibilidad para acceder a dólares para importar

El Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) advirtió que "la situación para la industria y la producción es dramática" ante la demora del Gobierno nacional para autorizar el ingreso de insumos importados, lo que obedece a la escasez de divisas, a la vez que instó a dar una solución urgente porque las empresas manifiestan "serias dificultades para sostener sus operaciones".

"Como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional ante la escasez de divisas, la mayoría de las empresas, sin importar su tamaño o la actividad que desarrollen, padecen las derivaciones producto de las severas complicaciones para importar (incluso, no tiene que ver si son importadoras o no, ya que las cadenas de suministros entrelazan un tejido tan amplio que -con esta situación- nadie puede escapar de la problemática en cuestión)", sostiene la entidad en un comunicado.

El CCIRR denunció que "el esquema de autorizaciones para traer insumos del exterior se ha vuelto imprevisible y prácticamente de imposible cumplimiento, pues gran parte de quienes obtienen el permiso para importar luego se encuentran con inconvenientes y múltiples trabas para girar los pagos a sus proveedores". Según datos del Banco Central, la deuda acumulada con importadores asciende a US$54.000 millones, compuesto por US$ 43.000 millones por parte de importadores de bienes y US$11.000 millones de servicios, destaca en un informe la sociedad de bolsa Romano Group.

Además, el texto expresa que "si bien el objetivo del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) era recolectar información de manera anticipada, analizar los volúmenes importados, mantener la trazabilidad y, de tal manera, planificar mejor el uso de las divisas, lo cierto es que la situación para la industria y la producción es dramática". En tal sentido, alertó que "la realidad indica que la imprevisibilidad domina la escena y la confianza en los empresarios argentinos cede a niveles mínimos en el exterior por la deuda comercial acumulada y la extensión de más de 180 días en los plazos de pago". Como resultado de esta situación "se producen inconsistencias que distorsionan las relaciones comerciales y desaparecen las referencias de costos relativos para establecer el precio de reposición de un producto" por lo que "la combinación de estos factores aumenta la imprevisibilidad y la volatilidad macroeconómica general, afectando seriamente la dinámica productiva local y regional".

Por último, la nota resaltó que "en virtud de lo anteriormente señalado, anhelamos que las autoridades del Gobierno nacional, junto a los referentes de los diversos actores involucrados en las decisiones que definen el rumbo de las miles de empresas afectadas, puedan encontrar caminos de solución que brinden mayores certezas para lo que vendrá, teniendo en cuenta que no pocas empresas se encontrarán ante serias dificultades para sostener sus operaciones".