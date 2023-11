"Santa Fe llegaría a los 185 días de clases en 2023", adelantó Debloc

Se aproxima diciembre y con él la culminación de otro año lectivo. Finalmente, se conoció la fecha del último día de clases y el inicio de las mismas para el 2024. En declaraciones a El Tres de Rosario, Víctor Debloc, ministro de Educación de Santa Fe, explicó que el cierre lectivo 2023 no tiene una única fecha, sino que cambia dependiendo el grado que se esté cursando. En tal sentido, manifestó que “cerca del 12 de diciembre los jardines de infantes y las escuelas primarias irán terminando sus procesos”. En cambio, para las secundarias, el año se extiende hasta el 22 de diciembre. “Estamos en 153 días efectivos de clases, faltan 20 días hábiles de noviembre y 15 de diciembre”, comentó Debloc. Y agregó: "podemos estar llegando a los 185 días de clases; y eso para el sistema educativo santafesino es muy importante”.

Vale mencionar que durante noviembre, aquellos alumnos que cursen séptimo grado, tendrán exámenes para completar sus estudios. Y los adolescentes que estén transitando la educación secundaria y deban materias podrán rendir en diciembre. Mes en el que también habrá intensificación del aprendizaje para la culminación de la trayectoria escolar. Y luego estará disponible la instancia de recuperación en febrero.

De esta manera, el calendario quedaría compuesto por “completamiento, culminación, mesa de exámenes y el encuentro con las familias para entregar las narrativas institucionales”. Para finalizar, el ministro indicó que según lo establecido por la provincia, el año lectivo 2024 comenzará el 1º de marzo.

Por otro lado, Debloc también hizo un balance de su gestión al mando de la cartera, como también de la totalidad de las políticas implementadas en el área -en los primeros tres años, a cargo de Adriana Cantero- durante el gobierno de Omar Perotti. Por LT10, el ministro aseguró que se ocupó de “darle continuidad a las líneas que venían trabajándose desde años anteriores”, como “relativo gesto de responsabilidad de no producir cambios en el último año”.

Además, señaló que este “fue un año de muchas conversaciones pedagógicas con los docentes, con los directores, con los supervisores, y también con los referentes gremiales”. En ese sentido, destacó, “la paritaria de marzo se pudo resolver rápidamente después de tres o cuatro medidas de fuerza, y la paritaria más importante, que fue la de agosto, no incluyó medidas”.



TRANSICION

Por último, Debloc remarcó además que las reuniones por la transición con el futuro gobierno de Maximiliano Pullaro comenzaron a principios de octubre. “Hubo dos o tres más generales y otras que ya se están haciendo con interlocutores posibles para ocupar ciertos cargos”, comentó. Y finalmente, anticipó que “hay reuniones también programadas para la semana que viene”.