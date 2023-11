Cómo mejorar la experiencia laboral de la "Generación Z"

La Agencia de Desarrollo e Innovación ACDICAR realizó el martes, en la sede del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), el taller "Transformación organizacional: Innovación y Cambio Generacional" en el marco del proyecto "Empleo Ágil". El encuentro reunió a más de 20 representantes de pequeñas y medianas empresas junto a más de 40 estudiantes y docentes universitarios pertenecientes a las siguientes casas de estudio: UNRaf, UTN, UCSE y UCES. En el mismo se brindó un espacio de aprendizaje e intercambio sobre las nuevas metodologías de trabajo y la dinámica del cambio generacional, como así también la ocasión fue propicia para presentar el informe final del proyecto y comenzar a delinear la agenda 2024 de actividades.

La actividad tuvo dos momentos: en el primero se realizó la presentación institucional del proyecto y los resultados de las encuestas realizadas, una actividad a cargo de Daiana Cardoso (gerenta de ACDICAR) y Joaquín Perrig (coordinador del proyecto de ACDICAR), y en el segundo un taller donde se trabajó en la generación de una visión compartida sobre la temática. El mismo estuvo coordinado por Mauricio Menardi y Cardoso y además se contó con la presencia de Raquel Frautschi, quien brindó aportes técnicos y profesionales al contenido.



SOBRE EL PROYECTO "EMPLEO ÁGIL"

En este proyecto, el objetivo principal de ACDICAR es el de mejorar la experiencia laboral de la generación Z, acompañando y brindando apoyo a las pequeñas y medianas empresas de Rafaela y la región. El mismo se articula desde la agencia en conjunto con las instituciones locales vinculadas a la temática. Entre ellas las universidades presentes en nuestra ciudad, la Comisión de Políticas Laborales del CCIRR y la Secretaria de Producción, Empleo e innovación del municipio.

En una primera etapa, se definieron las herramientas metodológicas para abordar la problemática. Se diseñaron dos modelos de encuestas, una para estudiantes y otra para empresas. A través de la mismas, se tuvo como objetivo realizar un estudio de la situación de ambos públicos, analizando su problemática, demandas y desafíos del mundo laboral, además de generar una base de información objetiva desde la cual sensibilizar y diseñar acciones que den soporte a las pequeñas y medianas empresas para mejorar la experiencia laboral.

La segunda etapa, llevada a cabo en esta segunda mitad del año, comenzó con la sociabilización de los resultados del estudio realizado en las encuestas y la realización de un taller para validar esta información y generar una visión compartida. Con este material damos inicio a la próxima instancia que consistirá en el armado de una agenda de actividades para el año 2024, compartida y diseñada en conjunto a las instituciones que forman parte del proyecto y que tenga como insumo los resultados del estudio de encuestas y del taller.



TESTIMONIOS

La secretaria de Extensión de la UTN Rafaela, Paola Quagliotti, consideró que "el evento estuvo muy muy bueno, creo que era necesario primero realizar estas encuestas, donde se conocen las necesidades de ambas partes, las necesidades de los futuros jóvenes profesionales y las necesidades de la empresa". Asimismo, indicó que "dentro del taller que se formó poder dialogar de estas necesidades y después poder construir en conjunto una agenda para el año que viene y poder contribuir entre todas las instituciones y organizaciones de Rafaela y la región para un futuro laboral mejor".

Nicolás Ocampo, de la empresa Carlos Andretich e integrante de la Comisión de Política Laboral del CCIRR, sostuvo que "la actividad de ACDICAR fue muy importante porque nos permite realizar acciones puntuales con las nuevas generaciones dentro del ámbito laboral, cuando hablo de distintos entes me refiero a universidades, empresas, el municipio local y eso nos lleva a trabajar articuladamente en pos de un futuro mejor dentro del ámbito laboral".

En tanto, la titular de la empresa Chocolates Agofa, Gladys Domínguez, subrayó que "esta actividad nos permite acercarnos a los jóvenes, es importante para el crecimiento de las empresas, poder oírlos, saber sus necesidades y que también ellos conozcan las nuestras".

Por su parte, Cardoso señaló que "como agencia de desarrollo tenemos como desafío trabajar en la problemática, en conjunto a las instituciones de nuestra localidad que abordan la temática" a la vez que aclaró que "el objetivo de acompañar a las pymes en los procesos de innovación que sean necesarios para mejorar la situación, trabajando en la generación de herramientas y metodologías que colaboren en este proceso, además de facilitar espacios de articulación y diálogo entre los actores que intervienen y son parte de este escenario".

"Esta experiencia me pareció muy fructífera, me brindó mucha información de cuál es la realidad del mercado laboral hoy en día y cuáles son los pasos a seguir, espero con ansias ver cómo sigue el año que viene", dijo a su turno la alumna de UCES, Candela Carnevale.

Blanca Culasso, alumna de la UTN, manifestó que "esta experiencia me encantó, poder estar en contacto con empresas, ver cuál es su perspectiva, estuvo muy bueno así que espero el año que viene ver como sigue".

Finalmente, la directora de la carrera de Relaciones del Trabajo de UNRaf, María José Zenobi, planteó que "el taller que convoco a empresas y estudiantes para reflexionar sobre las realidades del mundo del trabajo y los desafíos de cara al futuro me parece una dinámica super interesante, la cual, debemos seguir explorando y profundizando hacia adelante, esta mirada de como ha cambiado el mundo del trabajo y como esperamos que siga cambiando hacia adelante y de que manera impacta esto, en las forma que se relaciona empelado y empleador de diferentes generaciones". En tal sentido, declaró que "desde UnRaf nos parece un tema fundamental y especialmente desde la Licenciatura en Relaciones del Trabajo por que estudiamos estas temáticas y estamos involucrados como las mismas y adicionalmente formamos agentes de cambio que van accionar en este mundo laboral que estudiamos, por lo cual, celebramos la iniciativa y nos comprometemos a seguir participando en los próximos encuentros".