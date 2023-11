El Partido Justicialista de Castellanos repudió acto vandálico en sede del PS

El Partido Justicialista del Departamento Castellanos manifestó ayer su "repudio ante los actos vandálicos registrados en la sede del Partido Socialista de Rafaela, cuya fachada ha sido empapelada con provocaciones y faltas de respeto, claras actitudes de intolerancia democrática".

"Las declaraciones de odio no contribuyen en nada y hay muestras sobradas de ello a través de sucesos que están ocurriendo a nivel mundial. No pueden ser minimizados estos actos cuando nos encontramos en un contexto a días de una elección nacional, en la que el candidato Javier Milei y referentes de su espacio político han manifestado públicamente su rechazo a los valores democráticos", subraya el peronismo departamental.

De esta manera el PJ departamental se solidarizó con el Centro Socialista (CS), cuya sede de calle Belgrano amaneció el miércoles con una pegatina de afiches sobre la vidriera con propaganda en favor del candidato libertario, tal como publicó este Diario en su edición de ayer. En tal sentido, el titular del CS, Santiago Gaspoz, condenó ese "ataque" e instó a que el resto de los partidos políticos de la ciudad se pronuncien al respecto.

"La convivencia de las ideas es un valor fundamental que hemos logrado construir a través de 40 años de democracia y debemos custodiarlo como sociedad, siendo el único camino el diálogo y los consensos", señalaron desde el peronismo. "Tenemos la enorme responsabilidad de trabajar por la unidad nacional para sostener lo logrado y proyectar nuestro futuro. Desde el Justicialismo local y regional creemos que esto nos tiene que alertar sobre las intenciones de quienes pretenden gobernar el país promoviendo estas actitudes y políticas que forman parte del pasado y que los argentinos nos comprometimos como sociedad a no permitirlas nunca más", concluye el documento.



SOLIDARIDAD DE LA

LIBERTAD AVANZA

Por su parte, La Libertad Avanza en Rafaela envió a este Diario una nota en la que repudió "el acto de vandalismo en el local del Partido Socialista de Rafaela donde se pegaron carteles de propaganda del candidato presidencial Javier Milei" y deslindó responsabilidades. "Este espacio no tiene nada que ver con este hecho. Lo repudiamos enérgicamente y pedimos sinceras disculpas al espacio socialista y a sus militantes por una agresión que nada tiene que ver con La Libertad Avanza", remarcó.