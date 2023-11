Dos jueces de la Corte respondieron a la Comisión de Juicio Político

Los jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, respondieron a la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja por los cargos formulados por mal desempeño de sus funciones. Los magistrados tenían tiempo para hacer su descargo por escrito hasta el día de hoy o podían presentarse para hacerlo de manera presencial el próximo martes en el marco de una nueva reunión de la comisión.

Los letrados presentaron dos escritos distintos en los que rechazan las acusaciones en su contra en el marco de la investigación que lleva adelante la comisión encabezada por la legisladora oficialista Carolina Gaillard. Además, advirtieron sobre la “independencia judicial”.

“Las denuncias por mal desempeño efectuadas en mi contra y los cargos provisorios que me formula la Comisión de Juicio Político en la documentación anexada al oficio se sustentan, en su mayoría, en hechos vinculados con la tramitación de ciertas causas judiciales, que son tergiversados por una interpretación caprichosa y arbitraria”, señaló Rosenkrantz.

Y agregó: “Lo cierto es que, una vez neutralizado el capricho y la arbitrariedad en la interpretación de los hechos, la única explicación plausible de la existencia de este juicio político es la disconformidad con algunas sentencias adoptadas por el tribunal que integro o con mis votos en solitario. Y aunque no lo expresen de esa forma, es evidente que tanto los denunciantes como los diputados que han votado la formulación de los cargos pretenden en forma velada una revisión del juicio realizado en cada una de las causas judiciales en las que fueron dictadas las resoluciones objetadas y una demonización de mis votos”.

En tanto, Rosatti cuestionó irregularidades en la investigación que afectan la garantía de debido proceso y el derecho de defensa en juicio, amparado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. “La gravedad de dichas irregularidades vicia la validez y eficacia del proceso, lo que será planteado -de ser necesario- por la vía y en la oportunidad que corresponda. A tal fin, hago reserva de interponer todas las acciones y recursos legales, constitucionales y convencionales que me asistan, incluso el previsto en el artículo 14 de la ley 48”, advirtió el magistrado del Máximo Tribunal.

Ahora, el Frente de Todos buscará el dictaminar antes del 20 de noviembre, último día amparado por el reglamento de la Cámara de Diputados para que las comisiones se expidan sobre asuntos sometidos a su estudio “salvo resolución de la Cámara tomada por las dos terceras partes de los votos emitidos”.