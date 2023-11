Milei ratificó la dolarización como política de Estado

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, descartó haber negociado la dolarización y la eliminación del Banco Central, dos de los ejes de su campaña, durante la reunión con el ex presidente Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

"Es una política de Estado", lanzó Milei en declaraciones televisivas y antes de partir hacia el Congreso de la Nación para formalizar su candidata, al igual que Sergio Massa (Unión por la Patria), en una sesión que presidirá la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Para nosotros, la eliminación del Banco Central es una política de Estado. Es parte fundacional de nuestra visión, así que no se negocia bajo ningún punto de vista", sumó el economista antes del ingreso a la sesión.

Consultado por las posturas de Macri y Bullrich sobre la dolarización y el cierre del Banco Central, indicó: "Tenemos diferencias, por eso hemos ido en estructuras distintas, es natural". "Ellos lo que me brindaron es un apoyo incondicional, obviamente no estamos en todo de acuerdo, tendremos 90% de coincidencias, en algunos otros puntos no las tenemos. Por ejemplo, en la eliminación del Banco Central", continuó.

Con respecto a la venta de órganos, que volvió a reflotar por declaraciones de Diana Mondino, diputada electa del espacio, dijo: "Es una discusión que no es parte de la agenda. Ni siquiera está ninguna de nuestras propuestas de campaña".



CAMPAÑA TERRITORIAL

Milei retomará este fin de semana la campaña territorial después de casi dos semanas de reconfiguraciones en el seno de su espacio. Si bien puertas adentro lo niegan, la decisión de mostrarse con los Halcones del PRO y ceder protagonismo en la escena le trajo ruidos internos. De hecho, varios diputados electos se manifestaron públicamente contra el nuevo esquema.

Forzado por buscar los votos del centro, Milei dejará de lado la motosierra y las típicas caravanas sorpresas para darle previsibilidad a sus apariciones. Este próximo sábado en El Palomar y el domingo en San Isidro el aspirante a la Presidencia de la Nación inaugurará dos nuevas modalidades de campaña.

La primera constará de una corta caravana en la que Milei terminará arriba de un pequeño escenario. La segunda modalidad a estrenar serán las caminatas, típicas tanto en Juntos por el Cambio como en Unión por la Patria.

El lunes estará Ciudadela y en Ramos Mejía. El martes viajará a Paraná y Rosario. El miércoles estará en La Plata y Lanús, mientras que el jueves volará a Mendoza. (NA)