Massa pidió a legisladores no dormirse en los laureles

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, se reunió ayer a solas con diputados y senadores del espacio, a quienes les pidió que "no se duerman en los laureles" de cara al 19 de noviembre. Luego de la Asamblea Legislativa que proclamó las fórmulas que competirán en la segunda vuelta, el ministro de Economía se encontró en el Salón de Honor de la Cámara baja con los legisladores oficialistas y la titular del cuerpo, Cecilia Moreau.

"Ojo con dormir en los laureles porque todavía no tenemos nada y se define el 19", indicó Massa, según relató el diputado de San Juan José Luis Gioja.

En declaraciones a Diputados TV, Gioja aseguró que Massa "está enchufado y con todas las luces" de cara al balotaje.

"Nuestro candidato ha respondido con propuestas y con trabajo y lo va a seguir haciendo como presidente después del 10 de diciembre", subrayó el diputado nacional.

Además, expresó que "hay que seguir en pie y con el mameluco y las alpargatas puestas y no dejar la calle" antes de la segunda vuelta, cuando Massa se medirá con el libertario Javier Milei. "Hay que decirle a nuestro pueblo que país es el que se viene porque no se vota con bronca y resentimiento y que nos acompañen y tengan esperanza", agregó Gioja.



ESTRATEGIA CON EL FMI

Por otra parte, Massa prepara una renegociación con el FMI para afrontar los vencimientos de deuda con el organismo por US$ 12.000 millones que están previsto entre noviembre y abril próximo. Con las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en mínimos históricos, ese es el obstáculo que deberá superar el próximo Gobierno hasta que comiencen a ingresar los dólares de la cosecha gruesa.

Es por ello que, en caso de ganar el balotaje, Massa, tiene previsto comenzar rápidamente una renegociación de la deuda con el Fondo para aliviar las obligaciones de los próximos meses y evitar mayores tensiones cambiarias.

El Gobierno pagó el último martes una serie de vencimientos por un total de US$ 2.590 millones, con lo que canceló todas las obligaciones pendientes con el organismo correspondientes a octubre, situación que llevó las reservas brutas del BCRA a US$ 21.861 millones, el menor nivel en casi 18 años.

En el último bimestre del año hay compromisos en moneda extranjera por US$ 2.460 millones, entre capital e intereses, de los cuales US$ 1.600 millones corresponden al FMI mientras que los US$ 860 millones restantes son a otros organismos.

El secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, y el jefe de asesores, Leonardo Madcur, ya comenzaron las conversaciones con el staff técnico del FMI por la séptima revisión del acuerdo vigente. De los resultados de esta negociación depende que el país reciba un desembolso de US$ 3.250 millones antes de fin de año.

El panorama es poco alentador, dado que las metas de déficit fiscal, acumulación de reservas y emisión monetaria hasta septiembre se incumplieron mientras que existen serias complicaciones para lograr el cumplimiento de las metas de diciembre, en un escenario electoral más complejo de lo previsto.