La ironía de Cristina Kirchner en Tik Tok

La vicepresidenta Cristina Kirchner tituló con ironía como "sensatez y democracia" las declaraciones de un ex funcionario macrista que dijo que, en algún momento, "probó la droga del antikirchnerismo". Consultada por los dichos de Pablo Avelluto, ex secretario de cultura de Mauricio Macri, la titular del Senado lanzó: "Si fuera una película, y tuviera que ponerle un título, Sensatez y Democracia para todos y todas".

En el video, que fue subido a su cuenta de Tik Tok, que inauguró semanas atrás, se observa a la ex jefa de Estado ingresando al recinto para presidir la sesión junto a Claudia Ledesma de Zamora y Cecilia Moreau. "Las poderosas chicas del poder legislativo", dijo en broma la ex mandataria de la grabación.

"En una época probé la droga del antikirchnerismo rabioso, del antiperonismo rabioso, y funciona como una droga, hasta que un día la dejas", declaró Avelluto en declaraciones radiales, después de mostrarse molesto por el acompañamiento de Macri y Patricia Bullrich a Javier Milei.

Este mediodía, Cristina Kirchner encabezó la Asamblea Legislativa que proclamó a las fórmulas que se enfrentarán en el balotaje del 19 de noviembre. Tanto Milei como Sergio Massa estuvieron presentes. (NA)