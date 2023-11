Boca practicó en Río sin misterios y con el colo Barco confirmado

Boca tuvo su primera práctica en Río de Janeiro. Y por tercer día consecutivo, el técnico xeneize Jorge Almirón acomodó el mismo equipo base. En este caso con Valentín Barco en lugar de Luca Langoni. Por lo que ya no parece haber intrigas para la gran final de la Copa Libertadores del sábado a las 17 ante Fluminense en el estadio Maracaná. De no mediar inconvenientes de último momento, Boca saldrá con Sergio Romero, Luis Advíncula, Jorge Figal, Nicolás Valentini y Frank Fabra, Cristian Medina, Guillermo "Pol" Fernández, Ezequiel "Equi" Fernández y Barco, Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

La primera parte del trabajo en el complejo Moacyr Barbosa de Vasco da Gama fue abierta a la prensa. Al comienzo, hubo una entrada en calor con un rondo, movimientos físicos y algunos ejercicios con pelota, y luego se cerró a los periodistas. En ese contexto, el entrenador de arqueros Fernando Gayoso ocupó uno de los arcos para entrenar aparte a "Chiquito" Romero en una sesión de la que también participaron el suplente Javier García y el promisorio Leandro Brey, tercer golero del plantel.

En tanto, el zaguero Nicolás Valentini y el goleador Darío Benedetto se movieron sin dificultades pese a que su estado físico no es el óptimo. Valentini irá como segundo marcador central por el suspendido Marcos Rojo en tanto que Benedetto ocupará una lugar en el banco de los suplentes aunque es un hecho que no llegará en su mejor condición.



En medio del entrenamiento, algunos hinchas del conjunto vascaíno que dirige Ramón Díaz se treparon del muro y demostraron su apoyo al equipo de Jorge Almirón. Este viernes, el plantel hará su último ensayo previo a la finalísima en el que probablemente el técnico boquense insistirá con el tema táctico y las jugadas con pelota detenida. Por la tarde, alrededor de las 18, el plantel boquense reconocerá el campo de juego del Maracaná, tras lo cual hablará en conferencia de prensa Almirón y un futbolista del plantel que podría ser el uruguayo Cavani.



Incidentes en Copacabana



Entre tanto, se registraron incidentes entre hinchas de Fluminense y Boca en las playas de Copacabana. Según datos suministrados por testigos presenciales de los hechos, barras del equipo carioca emboscaron y provocaron a varios parciales xeneizes que se encontraban tomando mate, fernet y degustando abundantes caipirinhas a orillas del océano Atlántico. Incluso llegaron a darse algunos intercambios de golpes de puños. La policía de Río fue alertada del cruce violento, ingresó a la playa haciendo algunos disparos al aire para disuadir a los más exaltados y ordenó el retiro inmediato de los boquenses. Algunas fuentes reportaron que dos hinchas xeneizes fueron detenidos.

En prevención de que puedan repetirse estos incidentes, la atención de la seguridad estará puesta este viernes en el banderazo xeneize convocado para a las 16 en el que esperan reunirse muchos de los 100.000 fanáticos azul y oro que viajaron hasta Río pese a que no mas de 25 mil podrán ingresar con su boleto al estadio Maracaná.