Racca, vicepresidente 1º

Antes de finalizar la sesión, el concejal Juan Senn, a través de una resolución interna del Concejo, informó que su bloque decidió que el concejal Martín Racca sea el reemplazo hasta el 7 de diciembre del cargo de vicepresidente 1° que ocupó hasta el 31 de octubre la concejal saliente, Brenda Vimo, quien terminó su mandato el pasado martes.

En tanto, el concejal Miguel Destéfanis expresó que le extrañó que al haber pregonado tanto la paridad de género la concejal Brenda Vimo, sea un hombre quien la reemplace. A lo que el concejal Racca, luego de escucharlo, justificó su voto: “Estamos de acuerdo con la igualdad de género, abogamos y lo vamos a seguir defendiendo. Es simplemente una formalidad por 35 días para poder cumplimentar los requisitos del Concejo; no es mi intención abogarme cosas que no me corresponden”.