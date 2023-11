Padre e hijo fallecidos en accidente, cuando llovía con fuerza en Ruta 34

A las 9.45 de la mañana de ayer, un importante accidente de tránsito con consecuencias fatales, tuvo lugar en la Ruta Nacional Nº 34, a la altura del km 273, en jurisdicción de la Subcomisaría 3ª de Tacural.

De acuerdo a lo recabado por LA OPINIÓN, el grave siniestro vial tuvo como única parte a un automóvil Renault Duster, color blanco, que circulaba de sur a norte, conducido por Enrique Alberto Sandoval, de 63 años, quien se movilizaba acompañado por sus hijos. Tanto el padre como su hijo Yair Sandoval de 18 años resultaron fallecidos en el trágico suceso.

Asimismo circulaban en el automóvil otros de sus hijos que resultaron con lesiones graves. Se trata de Misael Sandoval de 21 años, Melani Sandoval de 26 años, y Juliana Sandoval de 20 años.

Cabe agregar que todos los nombrados –la familia Sandoval- se encuentran domiciliados en calle Cura Pali al 900 de la ciudad de Merlo (Pcia. de Buenos Aires), y viajaban con destino a la capital de la provincia de Santiago del Estero.

Según se abrevó, en el momento del siniestro llovía torrencialmente, produciéndose el despiste del vehículo que impactó con una alcantarilla del costado este de la ruta, quedando en el interior del mismo los fallecidos, en tanto que el resto de los ocupantes fueron trasladados hacia el Hospital de Sunchales, donde les diagnosticaron lesiones graves a los tres sobrevivientes, por lo que Melani Sandoval fue trasladada hacia esta ciudad de Rafaela para estudios médicos de mayor complejidad.

Desde un primer momento trabajó en el lugar personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y un médico de policía.

La Ruta se encontraba despejada, mientras se aguardaba la llegada de familiares para la entrega de los cuerpos de los fallecidos, tal como fue ordenado por la fiscal interviniente Dra. Lorena Korakis.



VUELCO DE CAMIÓN

TAMBIÉN EN RUTA 34

En la mañana de ayer, personal de la Subcomisaría Nº 2 de Ataliva, tomó conocimiento de un accidente de tránsito sobre Ruta Nacional 34, a la altura del km 238.

En el lugar corroboraron que se trató de una única parte, un camión marca Scania, el cual al bajar a la banquina y por estar resbaladiza por las precipitaciones se deslizó y terminó volcando.

Además, 300 metros hacia al sur en el mismo kilómetro de la traza nacional, otro camión marca Fiat al bajar a la banquina quedó empantanado cortando momentáneamente el tránsito por el lapso de 30 minutos hasta que fue auxiliado y se retomó el normal flujo de vehículos. De lo ocurrido solo se produjeron daños materiales y ninguna persona lesionada.



EN SÁENZ PEÑA

Y 1º DE MAYO

A las 21:25 del miércoles un siniestro vial se desarrolló en Av. Roque Sáenz Peña esquina 1° de Mayo, entre un automóvil y una bicicleta.

Se acercó hasta el lugar Protección Vial y luego la Policía. El conductor de la bicicleta se trató de Leonardo José M. quien se retiró hacia el Hospital por sus propios medios.



EN BALCARCE Y

L. DE LA TORRE

A las 10:15 de ayer, otro suceso vial se registró en calle Lisandro de la Torre esquina Balcarce, entre un automóvil y un camión, con personas lesionadas. Personal de la GUR confirmó que había una persona lesionada en estado consciente, y que no estaba atrapada en el vehículo.

Una de las partes se trató de un camión de reparto, conducido por Pablo Javier F., de 59 años, domiciliado en la localidad de Cayastá. La otra parte fue un automóvil Citroën C3, conducido por Luciana C. de 45 años, domiciliada en nuestra ciudad y que fue asistida por SIES 107 en el lugar.

Se hicieron presentes la Guardia Urbana (GUR), Protección Vial y Comunitaria y un móvil policial, quienes toman conocimiento de la situación.



EN RUTA 34 Y VIEYTES

A las 14:30 un choque en cadena tuvo lugar en intersección de Ruta 34 y calle Vieytes (esquina semaforizada). Participaron del mismo tres vehículos, siendo que aparentemente el que ocasionó el accidente se dio a la fuga.

Las otras partes fueron un automóvil Fiat Cronos, conducido por Alicia Maria B. de 61 años, domiciliada en María Juana, y la segunda parte una Ford Transit, conducida por Jorge L. de 58 años, domiciliado en San Nicolás de los Arroyos (Pcia. de Buenos Aires).

Afortunadamente no hubo lesionados, acercándose al lugar un móvil policial.



EN G. MAGGI Y DESTÉFANI

A las 13:10 de ayer se tuvo conocimiento que una mujer cayó de su bicicleta en la esquina de Av. Gabriel Maggi y calle Destéfani.

La mujer, Joselin Abigail M. de 17 años, domiciliada en calle Arias, al caer se habría golpeado la cabeza y le región abdominal por lo que se dio aviso a SIES 107.

Según se mencionó, la joven se dirigía a la escuela en bicicleta y le habría bajado la presión por lo cual sufrió la caída y el golpe. Instantes después se hizo presente su progenitor, un móvil policial, y SIES 107 trasladó a la jovencita a un centro de salud para su mejor atención.



EN BV. ROCA Y

DANTE ALIGHIERI

A las 14.00 de la víspera, otro siniestro vial tuvo lugar en la esquina de bulevar Roca y calle Dante Alighieri aparentemente con lesionados.

Fueron partes Lisandro E. de 19 años, domiciliado en calle 500 Millas, quien conducía una motocicleta Honda Biz 110 c.c., y la otra parte Emiliano C. de 28 años, domiciliado en Av. E. Salva quien conducía una camioneta Fiat Toro.

SIES 107 trasladó al motociclista a un centro de salud para su mejor atención, en tanto que se hizo presente un móvil policial.