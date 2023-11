Quilmes y Gimnasia de Mendoza se pospuso nuevamente

Quilmes y Gimnasia de Mendoza todavía no pueden decidir su serie por el Reducido del segundo ascenso a la Liga Profesional. El juego, que se vio suspendido el sábado pasado por una agresión al arquero del elenco mendocino, se había pospuesto para este viernes pero finalmente se jugará mañana a las 13 por problemas de traslado de la entidad de la provincia cuyana.

Por decisión de Aprevide, el encuentro se jugará finalmente el estadio de Platense. Todo estaba programado para que se reanude este viernes 3 de noviembre, pero dará comienzo el sábado al mediodía. Esto se debe a que el plantel de Gimnasia no pudo llegar a la Capital Federal por inconvenientes en los vuelos desde Mendoza.

El partido fue suspendido por decisión del árbitro José Carreras antes de jugarse el segundo tiempo por un petardo que dejó aturdido al arquero del conjunto visitante, Brian Olivera, el sábado último en el estadio Centenario de Quilmes, con el marcador 0 a 0.

El sábado se jugarán los 45 minutos restantes, en dos períodos de 23 y 22 minutos, y de terminar con el mismo resultado, Quilmes avanzará de fase por ventaja deportiva, por lo que Gimnasia para acceder a la próxima instancia deberá ganar el encuentro. El encuentro será transmitido por TyC Sports.



ASÍ QUEDÓ EL REDUCIDO

A pesar de que aún faltan definir duelos, la cosa por el momento está así:



-Ferro vs Almirante Brown



-Temperley vs Dep. Maipú



Los otros dos duelos se definen de la siguiente manera:



- Si Quilmes vence a Gimnasia (M), jugará contra Riestra y Estudiantes (RC) hará lo propio contra Atlético de Rafaela.



-Si Gimnasia (M) vence a Quilmes, jugará con Atlético de Rafaela y Estudiantes hará lo propio contra Riestra.