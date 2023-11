Mondino logró un gran bronce en Chile

Con 18 años, siendo aún Junior, Tomás Mondino logró este jueves una medalla Panamericana en Mayores. El velocista rafaelino volvió a ratificar su grandes condiciones en la posta 4x100 que se subió al podio en el estadio Nacional de Santiago de Chile, en otra jornada del atletismo de los Juegos Panamericanos 2023 que poco a poco se acercan a su fin.

El histórico bronce para esta especialidad en el deporte madre nacional toma mayor dimensión si se tiene en cuenta que en dos ocasiones se pudo batir el récord nacional de la prueba, primero en la eliminatoria y luego en la final. Junto al atleta de nuestra ciudad, Juan Ciampitti, Bautista Diamante y Franco Florio demostraron pese a su juventud (se trató de un relevo prácticamente sub 23, que indudablemente puede seguir creciendo en sus performances) que con un trabajo a conciencia, y varios entrenamientos, se le puede dar pelea a otras potencias del continente en este deporte, más allá que hay países que no vienen con todo su potencial en atletismo (caso Estados Unidos o Jamaica, por citar algunos ejemplos).

Como puntualizamos con mucha frecuencia, pero no por ello deja de ser real y tener menor relevancia, el mérito de Mondino toma mayor dimensión si se tiene en cuenta que no cuenta con una pista sintética en la ciudad para entrenar, como otros deportistas colegas, y junto a su padre Ceferino se ha adaptado a lo que está disponible -generalmente en el CEF 53-, y de vez en cuando viaja a Santa Fe o Buenos Aires para pisar la pista necesaria para el alto rendimiento.



LAS DOS CARRERAS Y EL BRONCE

En las eliminatorias masculinas el equipo argentino marcó 39.53 en su serie, escoltando a Brasil (luego campeón), que marcó 38.84. Tomás Mondino marcó la salida, seguido por Diamante, Juan Ciampitti y Florio, y el registro batió el récord argentino de 39.85, vigente desde el 24 de octubre de 2010 en esta misma pista de Santiago (había sido igualado en el reciente Sudamericano por Daniel Londero, Diamante, Ciampitti y Florio).

En la prueba decisiva, Brasil confirmó su favoritismo y ganó con 38.68, formando con Rodrigo Pereira do Nascimento, Felipe Bardi dos Santos, Erik Felipe Barbosa Cardoso y Renán Correa de Lima Gallina. La medalla de plata fue para Cuba con 39.26. Y la Argentina consiguió el bronce, bajando nuevamente el record nacional con 39.48, delante de Trinidad Tobago (39.54), Paraguay (39.71), Jamaica (39.81) y Venezuela (39.81), abandonando Estados Unidos.

El equipo tuvo un parejo rendimiento desde la muy buena salida de Mondino, se mejoraron los pases y Franco Florio ingresó con expectativas a la fase final, que pudo completar.

En el historial de los Juegos Panamericanos, solamente una vez la Argentina había escalado hasta el podio de la posta 4×100. Y ello ocurrió en la edición inaugural de los Juegos en 1951, en Buenos Aires. Allí el equipo que formaban Mariano Acosta, Fernando Lapuente, Gerardo Bönnhoff y Adelio Márquez también habían conseguido una medalla de bronce.

Párrafo aparte para las damas 4×100 que consiguieron un histórico récord durante las eliminatorias aunque -lamentablemente- no pudieron participar en la final debido al fuerte golpe que sufrió la última relevista, María Victoria Woodward, al cruzar la meta. Dicho equipo fue integrado por Belén Fritzsche, María Floprencia Lamboglia, Melanie Rosalez y Woodward, ocupó el segundo puesto en su eliminatoria con 44.72 y batió el más antiguo de los récords nacionales femeninos (44.90 de la cuarteta de Belkis Fava, Angela Godoy, Liliana Cragno y Beatriz Allocco en los Panamericanos de México 1975).



SEGUNDA PRESEA RAFAELINA

Si bien para Argentina los Juegos no han sido buenos hasta el momento, si para los deportistas rafaelinos. Recordemos que además de este logro de Mondino, en básquet femenino Candela Gentinetta se colgó el bronce. Queda aún por participar el atleta Pedro Emmert este sábado en la posta 4x400.