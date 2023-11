Hockey: programa de las finales

La Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped dio a conocer la programación y horarios de los partidos a disputarse el día domingo 5 de noviembre en las instalaciones de CRAR, con las definiciones (tercer y cuarto puesto, y primero y segundo) de los campeonatos Absolutos de las categorías de damas de la Región Rafaela A1.

Los horarios son los siguientes: tercer puesto sub14 09:00 hs CRAR vs Sarmiento de Humboldt; tercer puesto sub 16 10:15 hs CRAR vs Sarmiento de Humboldt.

Final Sub 14 11:30 9 de Julio de Rafaela vs Charabones. Final sub16 12:45 9 de Julio de Rafaela vs Charabones. Tercer puesto Intermedia 14:00 hs 9 de Julio de Rafaela vs Sarmiento de Humboldt.

Final Intermedia 15:15 hs CRAR vs 9 de Julio de Morteros; tercer puesto mayores 16:30 hs 9 de Julio de Rafaela vs Sportivo Norte. Final mayores 17:45 hs CRAR vs 9 de Julio de Morteros.

En estas instancias no existe ventaja deportiva por lo que en caso de empate se definirá por penales australianos. Los partidos correspondientes a la categoría Sub 12 Damas se disputarán en una de las jornadas de la Copa Challenger.