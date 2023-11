La Banda Municipal se presenta junto al director Rogelio Arturo Castro García

El próximo domingo 5 de noviembre el concierto de la Banda Municipal de Música, será junto a uno de los directores más destacados de Sudamérica como director invitado: Rogelio Arturo Castro García, de Colombia.

La presentación “Agrupaciones Municipales en Concierto” se realizará en el Auditorio del Instituto Superior N° 2 del Profesorado “J. V. González”, desde las 20:30, con entrada libre y gratuita.

Luego de una serie de ensayos especiales, el maestro Colombiano estará al frente de nuestro cuerpo artístico municipal en un concierto en el que el público podrá apreciar un variado repertorio de estilos, un recorrido imaginario por todos los continentes con sus formas y estilos musicales, para demostrar así la ductilidad y el timbre sonoro que este tipo de organismos puede alcanzar.

Se presentarán obras inéditas de un exquisito refinamiento artístico, de variada complejidad, que se escucharán por primera vez en Rafaela, como por ejemplo: GODZILLA EATS LAS VEGAS!, del compositor ERIC WHITACRE; una joya musical del repertorio de música para bandas, en la que el músico se transforma en un verdadero “actor de Las Vegas”, al paso que se encuentra a Godzilla en cada hotel y escenario de esta afamada ciudad: un sin número de efectos sonoros que pone en relieve todos los efectos y recursos técnicos y tímbricos que pueden alcanzar los instrumentos de música para banda. Por su parte, LOS VIAJES DE GULLIVER, del compositor Bert Appermont, invita a viajar con cada melodía por cada una de las islas donde Gulliver hacía sus viajes: 4 movimientos de encanto musical, con frescas y pícaras melodías y armonías.

Además, se presentarán dos obras corales de estilo sinfónico, como el ADAGIO de Albinoni y YE BANKS AND BRAES O BONIIE DOOM de uno de los grandes compositores de música para banda, Percy Graniger. No faltará la música Argentina, con piezas como Fuga y Misterio y Adiós Nonino, de Astor Piazzolla.

Cabe resaltar que, una vez más, la Banda Municipal de Música asume sus desafíos profesionales, poniendo en relieve su capacidad musical, con un director de talla internacional como el Maestro Rogelio Castro, actual director artístico de la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea Colombiana.



SOBRE CASTRO GARCÍA

Nacido en Soacha (Cundinamarca, Colombia) en 1976, inició su camino musical a los 9 años como músico de vientos folclóricos. Posteriormente ingresó en la Escuela de la Banda Sinfónica del municipio de Soacha (Cundinamarca) donde se destacó como flautista y saxofonista.

Estudió saxofón con el Maestro Luis Eduardo Aguilar, catedrático del conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia y ha recibido clases magistrales con los Maestros Jean Michell Gurye (Conservatorio de Lion – Francia), Philliphe Portejoi (Saxofón principal de la Claude Bolling ́s Big Band) y César López (Irakere).

Fue director del Taller de Música del Centro Don Bosco, de la Orquesta y de la banda sinfónica Centro Don Bosco durante diez años. Es ingeniero industrial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, Director de Orquesta y Banda de la Escuela MNL de Huelva (España) y Magister en dirección sinfónica de la Universidad Nacional de Colombia.

Ha estudiado dirección en clases maestras y en educación continuada con los Maestros Miguel René Pinto, David Mackenzie, Frank de Vuyst, Danilo Grimoldi, Guerassim Voronkov y Tetsuo Kagehira.

Ha sido ganador de diversos concursos de bandas a nivel nacional, lo que le permitió alcanzar los máximos galardones de cada uno de ellos. Ha sido director invitado de diferentes agrupaciones sinfónicas profesionales en Latinoamérica y ha oficiado como jurado de concursos de música en gran formato en múltiples ocasiones. Sus disertaciones y experiencia lo han llevado a ser conferencista internacional en temas de técnica de dirección, análisis funcional desde la perspectiva del director, selección de repertorios, gestión para bandas y escuelas de música en Latinoamérica y España.

En 2017, al frente de su banda, alcanzó el primer lugar y medalla de oro en la División “Harmony” con la más alta calificación entre 144 bandas de todas las latitudes y ganó el prestigioso “Timbal de oro”, todo esto en el World Music Contest - WMC Kerkrade en Holanda (Países Bajos). En este mismo año también alcanza el podio del Certamen Internacional de Bandas de Valencia en España.

En 2022 fue elegido director artístico de la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea Colombiana. Es director artístico del proceso de formación internacional de directores de YOUTH OPPORTUNITIES BY ARTS – YOBA CORPORACIÓN. Es fundador del Centro Salesiano de Formación Artística de la Obra Salesiana del Niño Jesús. Así mismo fue líder del proyecto de Jornada 40 Horas para la excelencia académica en convenio con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Fue presidente de la Asociación Nacional de Directores de Bandas Musicales – AsodiBandas, de 2020 a 2022.