Massa hace campaña con los fondos de la ANSES

El ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, y la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, anunciaron ayer un aumento en el monto que ofrecen los Créditos ANSES de 400.000 a 600.000 pesos para jubilados y pensionados, y de hasta 1 millón de pesos para trabajadores en relación de dependencia. El mismo estará disponible desde el próximo lunes 6 de noviembre.

"Esta decisión mejora la capacidad de crédito de trabajadores y jubilados en la Argentina. Aspiramos, además, a que esta medida sirva, en muchos casos, para resolver temas de endeudamiento, de tarjeta de crédito, de mutuales, que sabemos que a veces complican la vida del trabajador", precisó Massa durante el anuncio.

Mientras que para aquellos que no tienen deuda "sirva a los efectos de avanzar de manera bancarizada, de manera digital, con la compra de bienes o con la contratación de aquellos servicios, ya sea para la familia o de turismo, que necesiten".

Raverta detalló que el crédito a los trabajadores va a pasar de 400 mil a un millón de pesos, que va a devolverse en 24, 36 o 48 cuotas. La primera cuota se descontará a los tres meses de recibido el préstamo.

En esta nueva etapa, el programa de crédito implica un incremento del 150% del monto máximo y se estima que podría alcanzar a más de 5,4 millones de personas. "Ese dinero se va a depositar en la tarjeta de crédito con el fin de ayudar a desendeudarse, pero también está orientado al consumo, sin extraerse de la tarjeta, con una tasa de interés del 50 por ciento", dijo la titular de la ANSES.

En tanto, para los jubilados y pensionados, el préstamo pasará de 400 mil a 600 mil pesos, en tanto que se aclaró que están en condiciones de solicitarlos 7,7 millones de personas.

Al momento, ANSES entregó 1.344.651 créditos, el 64 por ciento a mujeres y el 36, a varones. "Ambos trámites se podrán hacer a partir del lunes 6 de noviembre: los trabajadores lo harán virtualmente desde el sitio de Anses, pero les enviaremos el código para pasar por la oficina sin turno previo y los jubilados, como vienen haciendo hasta ahora, irán a la oficina con turno previo".



DETALLES

Los jubilados y pensionados incluidos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) podrán acceder a préstamos de hasta $600.000 y los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y PUAM, de hasta $250.000, con una tasa nominal anual (TNA) del 29%, que representa un tercio de la que se ofrece en el mercado.

Los beneficiarios podrán optar por devolverlo en hasta 24, 36 o 48 cuotas.

De acuerdo con la información proporcionada por la ANSES, hay 7,7 millones de jubilados y pensionados en condiciones de solicitar el crédito. Al momento, ANSES otorgó 1.344.651 créditos, el 64% a mujeres y el 36%, a varones.

Para obtener el préstamo se debe sacar turno en www.anses.gob.ar para, luego, continuar el trámite personalmente en las oficinas del organismo. En base a los datos del solicitante, ANSES realizará una evaluación patrimonial y, en caso de cumplir con las condiciones, el dinero será depositado en la cuenta en la que la persona cobre su prestación previsional.



PRÓRROGA DE LA

JUBILACIÓN ANTICIPADA

Massa y Raverta anunciaron anoche una prórroga por dos años para acceder a la jubilación anticipada. La medida, que fue implementada en octubre de 2021 mediante el Decreto 674 y venció el pasado 30 de septiembre, apunta a que aquellas personas que tengan 30 años de aportes, pero aún le restan cinco años para cumplir con la edad jubilatoria, puedan acceder de manera anticipada a la jubilación.

"En un momento muy particular de la Argentina en el que algunos pretenden volver al sistema de AFJP que había bajado la cobertura del sistema jubilatorio argentino a menos del 60 por ciento de la población adulta mayor, es muy importante que con cuentas ordenadas y con un sistema de Seguridad Social recaudando a pleno, tengamos la capacidad de proteger a aquellos sectores de la población que necesitan del cuidado y de la protección del Estado cuando entran en situación de vulnerabilidad", expresó Massa.

A su turno, Raverta indicó: "Ya están disponibles los turnos para que puedan acercarse a nuestras oficinas y hacer el trámite de jubilación. Esperamos que hayan más de 20 mil personas que puedan acceder a esta nueva prestación".

Por medio de esta iniciativa, unas 23 mil personas lograron jubilarse.

La anterior medida regía para trabajadores desocupados que acreditaran el desempleo con una fecha anterior a junio de 2021, pero, con la nueva extensión, el desempleo puede acreditarse hasta el 30 de junio de 2023, ampliando la posibilidad de acceder a esta jubilación a más de 20 mil personas en los próximos 2 años.

De este modo, se garantiza recibir el 80 por ciento del haber jubilatorio para personas desocupadas antes de la fecha mencionada, que poseen 30 años de aportes, pero les faltan hasta 5 años de edad para jubilarse.

En ese sentido, el margen establecido para las mujeres es entre 55 y 59 años; y el de los hombres, entre 60 y 64 años. Una de las condiciones que establece la jubilación anticipada es su incompatibilidad con el trabajo en relación de dependencia o autónomo y con otros planes sociales o beneficios previsionales.