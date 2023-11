Ni Sarlo ni Lali Espósito

La ensayista y crítica literaria, Beatriz Sarlo, aseguró que no adhirió al documento que hicieron público un grupo de intelectuales, entre los que se encuentran Graciela Fernández Meijide y Mariano Llinás, donde llamaron a no votar en el balotaje por el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

Por su parte, la cantante y actriz Mariana "Lali" Espósito se desligó de un comunicado firmado por algunos de sus colegas, como Leonardo Sbaraglia, Pablo Echarri, Nancy Duplá y Griselda Siciliani, quienes instaban a votar por Sergio Massa en el balotaje.

El nombre de Espósito aparecía en primer término, sin embargo, a través de un mensaje en la red social X aclaró que "no estaba en ese comunicado". Más allá de esta cuestión, Lali se había expresado públicamente a favor de Massa, luego de su triunfo electoral de la primera vuelta, y en contra de Milei. (NA)