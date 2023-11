Fuerte cruce entre Massa y Milei por la venta de órganos

Los candidatos presidenciales que disputarán el balotaje, Sergio Massa y Javier Milei, protagonizaron ayer un duro cruce en las redes sociales, que se inició con el postulante oficialista cargando contra los dichos del libertario sobre la venta de órganos.

"Yo no creo en la venta de órganos, no es un mercado más. La vida no tiene precio", escribió Massa en X (ex Twitter), acompañando su mensaje con imágenes de Milei y la diputada electa de La Libertad Avanza Diana Mondino hablando sobre "el mercado de órganos".

Milei hacía tiempo que no hablaba del tema luego de la polémica que se había desatado, pero Mondino sí lo hizo en una reciente entrevista televisiva, lo que aprovechó el tigrense para poner de nuevo la temática sobre la mesa.

De inmediato al mensaje del ministro de Economía, Milei salió a responderle en la misma red social: "Sergio Massa, lo que nadie cree es en tu palabra. Hace dos días dijiste que la nafta no subía y hoy subió diez por ciento", sostuvo el actual diputado. Y agregó: "En vez de mentirle a la gente con campaña sucia para cuidar tus privilegios hacete cargo del desastre económico que hicieron ustedes en estos cuatro años. Llevan veinte años mintiéndole a la gente. No te creemos más".

El cruce se produjo a 18 días de la segunda vuelta entre ambos que definirá quien será el sucesor de Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre.

Mondino habló de la posibilidad de crear un mercado de órganos, que -según dijo- no sería una venta. "Se habló de ´mercado de órganos´, que es algo radicalmente distinto a la venta de órganos", destacó la diputada electa y expresó que se trata de la necesidad de que "tener ley que funcione de una forma más activa", sostuvo.

"¿Qué es el mercado de órganos? Vos necesitás un riñón y no hay nadie de tu círculo íntimo que sea compatible con vos o que te lo pueda o quiera donar. Pero, a lo mejor, hay alguien en la otra punta que es compatible con otro que te lo da", explicó Mondino en declaraciones a la prensa.



MACRI, DURO CONTRA MASSA

El ex presidente Mauricio Macri cargó en duros términos contra el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, al afirmar que "tiene una forma de hacer política oscura, mafiosa". El líder del PRO responsabilizó al Gobierno por la escalada inflacionaria, ya que expresó que "agarran la maquinita y le echan la culpa a los supermercadistas".

Al apuntar contra el populismo, manifestó que esos gobiernos le dicen a la población: "Te regalo esto ya con las reservas del Banco Central y cuando te enteres de que estás endeudado y quebrado, ya no estoy más acá". Y continuó: "La manera de resistir es que los líderes digan la palabra mágica, que es ´no´. No se puede gastar más de lo que se tiene. Los locos tenemos que tener los cojones de decir que no".

Así lo expresó en el Foro de ABECEB "Abre los ojos a un nuevo mundo de negocios", al disertar junto al ex mandatario español Mariano Rajoy. Además, también criticó al actual jefe de Gobierno del país ibérico, Pedro Sánchez, al asegurar que "está emulando muy bien los consejos populistas argentinos".

El balotaje del próximo 19 de noviembre entre los candidatos de Unión por la Patria, Sergio Massa, y de La Libertad Avanza, Javier Milei, también ocupó parte de la disertación de Macri y consideró que en una segunda vuelta "uno vota en contra del que no quiere que sea el Presidente".

"Cuando analizo las cosas, de un lado tengo a una persona que propone un cambio en la Argentina. Él va en la misma dirección que (Patricia) Bullrich en muchas cosas. Es lo nuevo, lo distinto. No gobernó, no robó y no mintió", expresó, en alusión al libertario. (NA)