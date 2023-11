Las claves del próximo debate presidencial

Los seis ejes temáticos del último debate presidencial entre Sergio Massa y Javier Milei que se realizará el domingo 12, una semana antes del balotaje, fueron sorteados ayer y además se sumaron novedades con respecto a los dos anteriores, como la posibilidad de que los candidatos puedan moverse sin necesidad de quedarse parados frente al atril.

Otra de las novedades es que los postulantes no podrán llevar apuntes escritos, algo que fue motivo de disputa en la previa, ya que Massa estaba en contra de que haya "ayuda-memorias", mientras que Milei pedía que existiera esa posibilidad.

Sobre esto último, ante la falta de acuerdo, tuvo que definir la Cámara Nacional Electoral (CNE), que dispuso que no haya papeles en el atril, (Santiago Corcuera y Daniel Bejas votaron por esta postura, mientras que Alberto Dalla Vía lo hizo en sentido contrario), situación que sí estuvo permitida en los dos primeros debates, cuando los postulantes pudieron hacer anotaciones a mano.

Los ejes temáticos sobre los que debatirán en la Facultad de Derecho de la UBA serán muy parecidos a los debates anteriores, aunque se quitó "Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente", que fue reemplazado por "Relaciones de Argentina con el mundo"; y se sumó Salud al de Educación.

Cada eje tendrá 12 minutos de extensión. El primero será sobre Economía; Relaciones de Argentina con el mundo; y Educación y salud. Mientras que el segundo bloque será de Producción y trabajo; Seguridad; y Derechos humanos y convivencia democrática.

En el atril de la izquierda de la pantalla va a estar el postulante de La Libertad Avanza y en el de la derecha, el de Unión por la Patria. El primero que va a intervenir será Massa y luego Milei, con dos minutos cada uno a modo de introducción.

En este tercer debate además se apuntará a que la estructura no sea tan rígida y que haya más interacción entre los candidatos, por lo que podrán interrumpir al otro durante los seis minutos que dispondrán para hablar de cada tema.

Los moderadores serán los periodistas Luciana Geuna (Canal 13), Pablo Vigna (TV Pública), Érica Fontana (Telefe) y Antonio Laje (América), quienes sólo intervendrán para recordar el tiempo de exposición. .



ASAMBLEA LEGISLATIVA

CONSAGRA LAS FÓRMULAS

La Asamblea Legislativa se reunirá hoy en el recinto de la Cámara de Diputados para proclamar las dos fórmulas presidenciales que competirán en el balotaje presidencial el próximo domingo 19 de noviembre. Antes de cumplir con esta ceremonia formal de consagración de las fórmulas de Unión por la Patria (Sergio Massa-Agustín Rossi) y de La Libertad Avanza (Javier Milei-Victoria Villarruel), que fue convocada para las 14 horas, la Cámara baja también se convocará a una sesión especial a las 12 horas para considerar la aceptación de las renuncias de tres legisladores y la jura de sus respectivos reemplazantes.

Con el envío de los resultados oficiales del escrutinio definitivo por parte de la Cámara Nacional Electoral, la Asamblea Legislativa, integrada por los 257 diputados y 72 senadores nacionales, cumplirá formalmente con el mandato constitucional.

El artículo 120 del Código Electoral dispone que la Asamblea Legislativa deberá "hacer la sumatoria (de votos) para determinar si se deberá realizar una segunda vuelta electoral conforme lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución Nacional".

Una vez que la Asamblea Legislativa avale los resultados surgidos del escrutinio definitivo, la Presidencia del Senado comunicará al presidente Alberto Fernández que ningún candidato alcanzó en la primera vuelta electoral los porcentajes que establece la Constitución Nacional para ser proclamado como mandatario nacional por los próximos cuatro años.

Transcurrida esa instancia, Unión por la Patria y La Libertad Avanza tendrán un plazo de cinco días para confirmar o declinar la voluntad de participar en el balotaje. (NA)