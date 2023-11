Propaganda de Milei en el Centro Socialista

El Centro Socialista de Rafaela denunció un "acto de intolerancia" contra su sede de calle Belgrano en la que aparecieron numerosos carteles con propaganda del candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, a la vez que llamó a preservar un espacio de respeto y diálogo político en defensa de la democracia.

"Quienes integramos el Centro Socialista de Rafaela repudiamos las acciones realizadas en la vidriera de nuestro local partidario, sito en calle Belgrano 223 de la ciudad de Rafaela. En un claro acto de intolerancia se pegaron carteles y mensajes de propaganda en defensa del candidato Javier Milei", afirma una nota enviada por el titular del espacio a nivel local, Santiago Gaspoz.

"Nuestro posicionamiento respecto a la candidatura de Milei ha sido categórica: rechazamos el negacionismo sintetizado en la propuesta de 'La Libertad Avanza', que entre otros puntos graves pone en duda al terrorismo de Estado ocurrido en nuestro país durante la última dictadura militar", resalta.

Asimismo, el Centro Socialista llamó al resto de los espacios políticos de Rafaela que se pronuncien respecto a esta agresión. "Pedimos a quienes creen en el respeto, el diálogo, la participación, la solidaridad y a todos los espacios políticos de tradición democrática que nos acompañen en este pronunciamiento y repudio", expresa la declaración. "No queremos tener que lamentar más provocaciones ni declaraciones de odio contra nuestro espacio político, tal como hizo el propio Milei en referencia al socialismo, al progresismo y a referentes como el ex presidente Raúl Alfonsín", agrega.

"Hoy tenemos por delante el desafío de construir un país donde quienes defendemos la democracia y los derechos ganados a lo largo de estos últimos 40 años, nos unamos en un trabajo conjunto por el bien común para abordar los temas que son urgentes y requieren respuestas. Allí estaremos", subraya el comunicado del socialismo, que en el mismo día se pronunció a favor del candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa -ver aparte-.

"Siempre nos encontrarán trabajando desde el compromiso por una sociedad con igualdad, justicia y más derechos sociales. En Santa Fe lo demostramos a lo largo de los doce años de gobierno de Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz", puntualiza el documento. "No queremos una Argentina donde las prácticas de odio e intolerancia se vuelvan moneda corriente. No queremos retrocesos que pongan en jaque la institucionalidad y el respeto", amplía.

Finalmente, el Centro Socialista de Rafaela considera que "las deudas de la democracia se saldan con más democracia , más políticas públicas y más Estado presente, por eso, una vez más, decimos Milei no".